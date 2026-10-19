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AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ٢٧ ١٨:٥٠

عێراقچی: گفتۆگۆی ئەمڕۆی ئێران و ڕووسیا یارمەتی سەقامگیریی ناوچەکە دەدات

عێراقچی: گفتۆگۆی ئەمڕۆی ئێران و ڕووسیا یارمەتی سەقامگیریی ناوچەکە دەدات

وەزیری دەرەوەی ئێران وتی: دڵنیام گفتوگۆکانی ئەمڕۆ یارمەتیدەر دەبن بۆ بەهێزکردنی سەقامگیری ناوچەکە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەزیری دەرەوەی ئێران لە کۆنفڕانسی ڕۆژنامەوانیی لەگەڵ هاوتای ڕووسیا وتی: لە چوارچێوەی بریکس و شەنگەهای بەردەوام دەبین لە هاوکارییەکانمان.

وتیشی: هەروەها لەسەر ململانێی ئەفغانستان و پاکستان هاوڕاین.
ئێمە درێژە بە ڕاوێژکارییە بەردەوامەکانمان دەدەین و لەسەر تاکلایەنەی ئەمریکا ڕێکدەکەوین.

زیادیشی کرد: ئێمە لە چوارچێوەی بریکس و شەنگەهای بەردەوام دەبین لە هاوکارییەکانمان.
هۆشداری سەبارەت بە نائەمنی لە کەنداوی فارس و دەریای خەزەر

وەزیری دەرەوەی ئێران وتی: نائەمنی لە کەنداوی فارس و گەرووی هورمز، دەستدرێژی سەربازی ئەمریکا و زایۆنیستەکان بۆ سەر ئێران و گەمارۆی ئابووری وەک هۆکاری سەرەکی ناسەقامگیری ناوچەکە باس کرا. هەروەها نیگەرانی دەربڕین سەبارەت بە هێرشەکانی سەر کەشتیەکانی ئێران و ڕووسیا و ژێرخانی بەندەرەکان لە دەریای خەزەر؛ ڕووداوگەلێک کە بە وتەی هەر دوولا دەتوانن لێکەوتەی جددی بۆ ئاسایشی ناوچەکە و ژینگەی کاسپیان هەبێت. هەروەها هەردوولا باسیان لە پرسەکانی ئەفغانستان کرد.

News ID 60638

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