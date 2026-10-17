ژێرخانی ئینتەرنێت و زیرەکیی دەستکرد لە کەنداوی فارس لە ژێر ئاگری ئێراندا

ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی نێودەوڵەتی: هەڕەشەی بەرفراوانبوونی ململانێی ئەگەری نێوان ئێران و ئەمریکا بۆ ژێرخانی دیجیتاڵی ناوچەکە ڕەهەندی نوێ بۆ هاوکێشە ئەمنییەکانی کەنداوی فارس زیاد دەکات؛ ژێرخانێک کە ئەگەرچی بەڕواڵەت پەیوەندی بە بواری سەربازییەوە نییە، بەڵام بەندیواریی بەشێکی بەرچاوی ئابووری، بازرگانی، پەیوەندییەکان و چالاکییە تەکنەلۆژییەکانی وڵاتانی ناوچەکەیە. ئێستا کابڵەکانی ئینتەرنێتی ژێر دەریا، ناوەندەکانی داتا و ئاسانکارییەکانی پەیوەست بە AI بوونەتە بەشێک لە سەروەت و سامانی ستراتیژی وڵاتانی ناوچەکە؛ ئەو سەروەت و سامانانەی کە زیانەکانیان دەتوانێت دەرئەنجامەکانی لە دەرەوەی سنوورەکانی وڵاتێک بێت.

لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ پرێس تیڤی، موحسین ڕەزایی باسی لە ئەگەری کردنە ئامانجی ژێرخانی پەیوەندییەکان و تەکنەلۆژیای ناوچەکە کرد لە ئەگەری دووبارەبوونەوەی ململانێ لەگەڵ ئەمریکا. ئەم لێدوانانە لەگەڵ وەبەرهێنانی بەرفراوانی وڵاتانی کەنداوی عەرەبی لە ئابووریی دیجیتاڵی و AI، سەرنج ڕادەکێشن بۆ لاوازی ژێرخانی کە پێویستی بە پەیوەندی خێرا و دابینکردنی کارەبای جێگیر و تۆڕی گواستنەوەی زانیاری بەرفراوان هەیە بۆ کارکردن.

کابڵەکانی ژێر دەریا؛ خوێنبەرە شاراوەکانی ئینتەرنێت

بەشێکی بەرچاو لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکانی ئینتەرنێت لە ڕێگەی کابڵی فایبەر ئۆپتیکی ژێردەریاییەوە ئەنجام دەدرێت.

ئەم کابڵانە لە بنی دەریا و زەریاکان دادەنرێن و بە بەکارهێنانی پاڵسی بیناییەوە زانیاری دەگوازنەوە بۆ مەودای دوور. نامە ناردن، پەیوەندی ڤیدیۆیی، ئاڵوگۆڕی زانیاری لە نێوان کۆمپانیاکان، خزمەتگوزاری هەور و زۆرێک لە مامەڵە داراییە نێودەوڵەتییەکان ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ سوود لە توانای ئەم تۆڕانە وەردەگرن.

گرنگی ئەم ژێرخانە لەوەدایە کە بەشێکی زۆری پەیوەندییە دیجیتاڵییەکانی جیهان پەیوەستە بەو ڕێگایانەی کە زۆرجار لە ڕوانگەی بەکارهێنەرانەوە شاراوەن.

بە پێچەوانەی باوەڕی باو، ئینتەرنێت تەنیا کۆمەڵێک تۆڕی بێ وایەر یان مانگی دەستکرد نییە؛ بەشێکی زۆری گواستنەوەی زانیاری لەسەر ئاستی جیهانی پشت بە تۆڕە زەمینیەکان و کابڵە فایبەر ئۆپتیکەکان دەبەستێت. هەروەها کابڵەکانی ژێردەریایی ڕۆڵێکی بنەڕەتی دەگێڕن لە پەیوەندی نێوان بەژەکان بەهۆی توانای بەرزیان و توانای گواستنەوەی قەبارەیەکی زۆر لە داتاکان.

کەنداوی فارس و ڕێڕەوی پەیوەندییەکانیش کە پێیان بەستراوەتەوە، بەشێکن لەم تۆڕە فراوانە.

هەڵکەوتەی جوگرافیای ناوچەکە لە یەکتربڕینەکانی ئاسیا و ئەوروپا و ناوەندە ئابوورییەکانی دیکەی جیهان وایکردووە کە ڕێگاکانی گواستنەوەی زانیارییەکان گرنگییەکی تایبەتیان هەبێت. لەم نێوەندەدا گەرووی هورمز لە حیساباتی ئەمنی و ئابووریدا بە هۆی پێگەی ستراتیژی لە گواستنەوەی دەریایی و نزیکیی لە ژێرخانی ناوچەکەدا گرنگە؛ بەڵام ڕێڕەوی وردی کابڵەکان و پلەی وابەستەیی هەر وڵاتێک پێیانەوە جیاوازە و نابێت هەموو تۆڕەکانی پەیوەندییەکانی ناوچەکە بە وابەستە بە یەک ڕێگا هەژمار بکرێن.

دەرئەنجامەکانی تێکچوونی کابڵەکان چین؟

زیانگەیاندن بە کابڵی ژێردەریایی مەرج نییە بە مانای کوژانەوەی تەواوەتی ئینتەرنێت بێت لە وڵاتێک یان لە سەرانسەری جیهاندا. تۆڕەکانی پەیوەندی بەزۆری لە چەندین ڕێگا پێکدێن و ئەگەر توانای بەدیل هەبێت، دەتوانرێت بەشێک لە هاتوچۆکە بگوازرێتەوە بۆ ڕێگاکانی تر.

بەڵام ئەم گواستنەوەیە هەمیشە بێ تێچوون نییە. ئەگەر چەند ڕێگایەک لە یەک کاتدا زیانیان پێ بگات یان توانای ڕێگا بەدیلەکان بەس نەبێت، ئەگەری کەمبوونەوەی خێرایی و زیادبوونی دواکەوتنی گواستنەوەی زانیاری و پچڕانی هەندێک خزمەتگوزاری زیاد دەکات.

دەرئەنجامەکانی پەیوەستن بە شوێنی زیانەکان و ژمارەی ئەو کابڵانەی کە بەشدارن و بڕی هاتوچۆی و توانای تۆڕە بەدیلەکان.

کۆمپانیاکانی پەیوەندییەکان، پێشکەشکارانی خزمەتگوزاری ئینتەرنێت، دامەزراوە داراییەکان و ئەو بازرگانیانەی کە پشت بە ئاڵوگۆڕی خێرای زانیاری دەبەستن لەوانەیە ڕووبەڕووی زیادبوونی تێچوون یان کەمبوونەوەی کوالیتی خزمەتگوزارییەکان ببنەوە.

لە دۆخێکدا کە پەیوەندییە دیجیتاڵییەکان ڕۆڵێکی گرنگ دەگێڕن لە چالاکییە ئابوورییەکان، پەککەوتنێکی لەو شێوەیە دەتوانێت لە پرسێکی تەکنیکییەوە بگۆڕێت بۆ فاکتەری زیانگەیاندن بە ئابووری.

هەروەها چاککردنەوەی کابڵی ژێردەریاییەکان پرۆسەیەکی دەستبەجێ و سادە نییە. دەستنیشانکردنی شوێنی زیانەکان و ناردنی کەشتی تایبەتمەند و ئەنجامدانی کارەکانی چاککردنەوە بەندە بە بارودۆخی تەکنیکی و ژینگەییەوە. بۆیە لە ئەگەری زیانێکی بەرفراوان یان تێکچوونی هاوکات بە چەند ڕێڕەوێک، گەڕانەوەی تۆڕەکە بۆ دۆخی ئاسایی ڕەنگە کات بخایەنێت. ئەم تایبەتمەندییە وایکردووە پاراستنی ئەم ژێرخانە ببێتە یەکێک لە پرسە گرنگەکانی ئاسایشی پەیوەندییەکان.

ناوەندەکانی داتا و زیرەکی دەستکرد؛ خاڵی هەستیاری ئابووری دیجیتاڵی

گرنگی هەڕەشە ئەگەرییەکان کاتێک زیاتر دەبت کە ناوەندەکانی داتا و ژێرخانی زیرەکی دەستکردیش لەبەرچاو بگیرێن. وڵاتانی عەرەبی کەنداو بە تایبەتی سعودیە و ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی لە ساڵانی ڕابردوودا وەبەرهێنانێکی زۆریان لە پەرەپێدانی ئابووری دیجیتاڵی و خزمەتگوزاری هەور و زیرەکی دەستکرد کردووە.

ئەم وەبەرهێنانانە بە ئامانجی هەمەچەشنکردنی ئابووری و کەمکردنەوەی پشتبەستن بە داهاتی وزەی نەوت و گاز و گۆڕینی ناوچەکە بۆ ناوەندێکی تەکنەلۆژیای جیهانییە.

ناوەندەکانی داتا ئەو شوێنانەن کە بڕێکی زۆر زانیاری هەڵدەگیرێن و پرۆسێس دەکرێن، و پشتگیری لە خزمەتگوزارییەکان دەکەن لە هۆستکردنی ماڵپەڕ و سیستەمی داراییەوە تا پرۆسێسی ئاڵۆزی AI. کارکردنی سەقامگیری ئەم سەنتەرانە بەندە بە چەند هۆکارێکی سەرەکییەوە: کارەبای متمانەپێکراو، سیستەمی ساردکردنەوە، پەیوەندییە خێراکان، ئامێری تایبەتمەند. پچڕانێکی جددی لە هەریەکێک لەم بوارانەدا دەتوانێت کارایی ناوەندی داتا کەم بکاتەوە یان لە حاڵەتە توندەکاندا کارەکانی بوەستێنێت.

لە دۆخی AI دا تەنها پەیوەندی بە هەبوونی کۆمپیوتەری بەهێزەوە نییە. ڕاهێنان و بەڕێوەبردنی مۆدێلی پێشکەوتوو پێویستی بە هێزی پرۆسێسکردنی بەرز و ژێرخانی وزە و گواستنەوەی داتا هەیە. هەروەها پەیوەندی نێوان ناوەندەکانی داتا و تۆڕەکانی هەور و بەکارهێنەران بەشێکە لە زنجیرەی پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکانن.

بۆیە زیانگەیاندن بە پەیوەندییەکان یان ژێرخانی وزە دەتوانێت تێچووی کارکردنی کۆمپانیاکانی تەکنەلۆژیا زیاد بکات و پلانی گەشەپێدانیان دوابخات.

بێگومان هەموو پچڕانێک لە کابڵەکانی ئینتەرنێتدا نابێت بە مانای وەستانی ناوەندەکانی AI بێت. ناوەندەکانی داتا لەوانەیە چەندین ڕێڕەوی پەیوەندی، سیستەمی پاشەکەوت و سەرچاوەی کارەبای فریاگوزارییان هەبێت. لاوازی هەر کۆمپلێکسێک بەندە بە دیزاینی تەکنیکی، دابەشبوونی جوگرافی، ئاستی پاراستن و توانای گواستنەوەی باری پرۆسێسکردن بۆ ناوەندەکانی تر. بەڵام وابەستەیی ئەم ژێرخانە بەیەکەوە نیشان دەدات کە ئاسایشی دیجیتاڵی ئیتر پرسێکی تەنیا تەکنیکی نییە، بەڵکو پەیوەستە بە خۆڕاگری ئابووری و ئاسایشی نیشتمانی وڵاتانەوە.

کاریگەرییە ناوچەییەکانی سیناریۆیەکی تێچووی زۆر

ئەگەر ململانێکە بۆ ژێرخانی دیجیتاڵی بڵاوبێتەوە، کاریگەرییە ئەگەرییەکانیش دەتوانن بگوازرێنەوە بۆ بوارەکانی وەک خزمەتگوزارییە داراییەکان، بازرگانی ئەلیکترۆنی، گواستنەوە، پەیوەندییە کۆمپانیاکان و خزمەتگوزارییە گشتیەکان. ئەو کۆمپانیایانە کە پشت بە کۆمپیوتەری هەور یان پەیوەندییەکانی سنوور بەزاندن دەبەستن، لەوانەیە ڕووبەڕووی پچڕانی کارکردن و زیادبوونی تێچوونەکان ببنەوە. ئەمەش بە تایبەتی بۆ ئەو وڵاتانە گرنگە کە هەوڵی ڕاکێشانی وەبەرهێنانی بیانی و باشترکردنی پێگەی خۆیان لە ئابووری دیجیتاڵیدا دەدەن.

لە کۆتاییدا، ئەو لێدوانانەی سەبارەت بە ئەگەری بە ئامانجگرتنی ژێرخانی پەیوەندییەکان و تەکنەلۆژیای ناوچەکە جارێکی دیکە نیشان دەدەن کە کێبڕکێ و گرژی لە کەنداوی فارسدا تەنیا بە هێزی سەربازی یان هەناردەکردنی وزە سنووردار نییە.

کابڵەکانی ژێر دەریا، ناوەندەکانی داتا و ژێرخانی AI بوونەتە بەشێک لە سەروەت و سامانی ستراتیژی ناوچەکە و هەر قەیرانێکی ئەمنی دەتوانێت کاراییەکانیان قورس بکات. بۆ ئەو وڵاتانەی کە ملیارەها دۆلار وەبەرهێنان لە داهاتووی دیجیتاڵی خۆیاندا دەکەن، پرسیاری سەرەکی ئەوەیە کە ئایا گەشەپێدانی تەکنەلۆژی پلانێکی ڕێژەیی لەگەڵدایە بۆ پاراستنی ژێرخانی ئابووری و دروستکردنی ڕێگای بەدیل و زیادکردنی خۆڕاگری بەرامبەر بە قەیرانەکان؟