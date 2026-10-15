موحەممەد حاجی مەحموود پلارێکی قورس بە پارتی و یەکێتییەوە دەگرێت

ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی نێودەوڵەتی: محەممەد حاجی مەحمود، سەرۆکی حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی تەلەفزیۆنی حزبەکەی، جەماوەر، سەبارەت بەو لێدوانانەی لە کۆبوونەوەی میریدا دراون، ڕایگەیاند: "لە کۆبوونەوەی میریدا، بەشێک لە ئامادەبووان گاڵتەجاڕانە بوون، یەکێکیان وتی: من نێوەندگیری و دروستکردنی ڕێککەوتنێکم لە نێوان کۆماری ئیسلامی ئێران و ئەمریکا، لە نێوان پەکەکە و تورکیا و لە نێوان هێزەکانی سوریای دیموکرات (هەسەدە) و ئەحمەد شەرعم جێبەجێ کردووە. باشە، مادام ئێوە ڕۆڵێکی واتان هەیە لە هێنانەدی ڕێککەوتنی نێوان ئەمریکا و ئێران، بۆچی خۆتان ناتوانن بگەنە ڕێککەوتن لە نێوان هەولێر و سلێمانی؟

وتیشی: ئێوە کوردەکانی سووریاتان خستۆتە دۆخێکی سەختەوە؛ دۆخی ئەوان لە ئێستاوە ڕوونە. ئەو خەڵکە هەژارانە ئێستا هاتوونەتە ئێرە و لێرە پەنابەربوون لەم هەرێمەدا.