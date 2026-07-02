چەند ملیۆن عێراقی بەشداریی پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران دەکەن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەعد مەعەن، وتەبێژی لێژنەی باڵای پرسەی ڕێبەری شەهیدی شۆڕشی ئیسلامی ئێران لە عێراق، جەختی کرد: ڕۆژی سێشەممەی داهاتوو وڵات پێشوازی لە تەرمی ئەم شەهیدە مەزنە دەکات و ڕێوڕەسمی پرسەی گشتی ڕۆژی چوارشەممە کاتژمێر ٦:٠٠ی بەیانی بەڕێوە دەچێت لە پارێزگای نەجەف ئەشرەف.



لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ڕێگای مەراسیمەکە لە نەجەف ئەشرەف لە پردی ئەلکوفاوە بۆ پردی ثورا ئەشرین و تێپەڕین بە گۆڕەپانی ئەلسەدرین دەبێت. پێشبینییەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە ملیۆنان کەس بەشداری لە مەراسیمەکەدا دەکەن.

مەعەن ڕایگەیاند: دواتر مەراسیمەکە لە پارێزگای کەربەلا کاتژمێر ٤:٠٠ی پاشنیوەڕۆ بەڕێوەدەچێت. لە شەقامی شەهید ئەبومەهدی الموهەندیسەوە بەرەو یەکتربڕی شەقامەکانی سەید جەودە و الغفەقە و المخکامە بۆ مەزارگە پیرۆزەکانی ئیمام حسێن (ع) و حەزرەتی ئەبال فەدل العباس (ع) .