چەند ملیۆن عێراقی بەشداریی پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران دەکەن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەعد مەعەن، وتەبێژی لێژنەی باڵای پرسەی ڕێبەری شەهیدی شۆڕشی ئیسلامی ئێران لە عێراق، جەختی کرد: ڕۆژی سێشەممەی داهاتوو وڵات پێشوازی لە تەرمی ئەم شەهیدە مەزنە دەکات و ڕێوڕەسمی پرسەی گشتی ڕۆژی چوارشەممە کاتژمێر ٦:٠٠ی بەیانی بەڕێوە دەچێت لە پارێزگای نەجەف ئەشرەف.
لە درێژەی قسەکانیدا وتی: ڕێگای مەراسیمەکە لە نەجەف ئەشرەف لە پردی ئەلکوفاوە بۆ پردی ثورا ئەشرین و تێپەڕین بە گۆڕەپانی ئەلسەدرین دەبێت. پێشبینییەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە ملیۆنان کەس بەشداری لە مەراسیمەکەدا دەکەن.
مەعەن ڕایگەیاند: دواتر مەراسیمەکە لە پارێزگای کەربەلا کاتژمێر ٤:٠٠ی پاشنیوەڕۆ بەڕێوەدەچێت. لە شەقامی شەهید ئەبومەهدی الموهەندیسەوە بەرەو یەکتربڕی شەقامەکانی سەید جەودە و الغفەقە و المخکامە بۆ مەزارگە پیرۆزەکانی ئیمام حسێن (ع) و حەزرەتی ئەبال فەدل العباس (ع) .
وتەبێژی لێژنەی باڵای بەخاکسپاردنی ڕێبەری شەهیدی شۆڕشی ئیسلامی ئێران لە عێراق وردەکارییەکانی ڕێوڕەسمەکەی ڕاگەیاند.
بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەعد مەعەن، وتەبێژی لێژنەی باڵای پرسەی ڕێبەری شەهیدی شۆڕشی ئیسلامی ئێران لە عێراق، جەختی کرد: ڕۆژی سێشەممەی داهاتوو وڵات پێشوازی لە تەرمی ئەم شەهیدە مەزنە دەکات و ڕێوڕەسمی پرسەی گشتی ڕۆژی چوارشەممە کاتژمێر ٦:٠٠ی بەیانی بەڕێوە دەچێت لە پارێزگای نەجەف ئەشرەف.
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