  1. ئێران
AP ١٤٠٥ جۆزەردان ١٤ ٠٧:٥١

ئەرتەشی ئێران پاپۆڕێکی ئەمریکایی کردە ئامانجی مووشەک

ئەرتەشی ئێران پاپۆڕێکی ئەمریکایی کردە ئامانجی مووشەک

هێزی دەریایی ئەرتەشی ئێران، ناوەندی فەرماندەیی و کۆنتڕۆڵی خراپەکان دژی کەشتیە بازرگانییەکانی ئێران لە عەمانی کردە ئامانج.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

کەمێک پێش ئێستا و لە دوای هێرشی ددەستدرێژیکارانە، پێشێلکردنی بەردەوامی یاساکانی گەرووی هورموز و دەستدرێژی بۆ سەر کەشتیە بازرگانیەکانی ئێران لە دەریای عەمان . ئەرتەشی ئێران وڵامی دایەوە.

News ID 59628

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