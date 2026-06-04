ئەرتەشی ئێران پاپۆڕێکی ئەمریکایی کردە ئامانجی مووشەک

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

کەمێک پێش ئێستا و لە دوای هێرشی ددەستدرێژیکارانە، پێشێلکردنی بەردەوامی یاساکانی گەرووی هورموز و دەستدرێژی بۆ سەر کەشتیە بازرگانیەکانی ئێران لە دەریای عەمان . ئەرتەشی ئێران وڵامی دایەوە.