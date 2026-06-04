ئەرتەشی ئێران پاپۆڕێکی ئەمریکایی کردە ئامانجی مووشەک

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،
کەمێک پێش ئێستا و لە دوای هێرشی ددەستدرێژیکارانە، پێشێلکردنی بەردەوامی یاساکانی گەرووی هورموز و دەستدرێژی بۆ سەر کەشتیە بازرگانیەکانی ئێران لە دەریای عەمان . ئەرتەشی ئێران وڵامی دایەوە.
هێزی دەریایی ئەرتەشی ئێران، ناوەندی فەرماندەیی و کۆنتڕۆڵی خراپەکان دژی کەشتیە بازرگانییەکانی ئێران لە عەمانی کردە ئامانج.
بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،
کەمێک پێش ئێستا و لە دوای هێرشی ددەستدرێژیکارانە، پێشێلکردنی بەردەوامی یاساکانی گەرووی هورموز و دەستدرێژی بۆ سەر کەشتیە بازرگانیەکانی ئێران لە دەریای عەمان . ئەرتەشی ئێران وڵامی دایەوە.
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