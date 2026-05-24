ڕاوێژکاری ڕێبەری باڵای ئێران: ئەمریکا گەیشتۆتە بنبەست

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، موحسێن ڕەزایی لە درێژەی قسەکانیدا وتی: پێشهاتەکانی ئەم دواییەی ناوچەکە و ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازی لەگەڵ ئێران ئەمریکای خستۆتە بنبەستێکی تەواوەوە.
وتیشی: پێدەچێت هێزە سەربازییەکانی ئەمریکا کە بە بیرۆکەی شەڕێکی کورتخایەن گەیشتبوونە ناوچەکە، ئێستا ڕووبەڕووی ڕاستیی ململانێیەکی درێژخایەن بوونەتەوە.
ئەوەشی وت کە لە ماوەی ململانێکانی ئەم دواییەدا ڕووداوێکی گرنگ ڕوویدا کە کاریگەری لەسەر ڕەوتی پێشهاتەکان هەبوو.
چەتەی دەریایی کە هێرشی کردبووە سەر ئێران لە کاتی هەڵاتن لە گەرووی هورمز گیرا. ئەم ڕووداوە دەریخست کە بەزاندنی گەرووی هورمز و هەڵهاتن لێی ئاسان نییە.
وەبیری هێنایەوە: سەرەڕای نەبوونی ئامادەکاری بۆ شەڕێکی درێژخایەن، هەوڵیان دا سەرکەوتنی خۆیان بە "نمایش" لە ئیسفەهان ڕابگەیەنن. بەڵام ئەم هەوڵانە پشت بە "خوای گەورە" شکستی هێنا و ئەمڕۆ سوپای ئەمریکا لە ڕووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ ئێران گەیشتووەتە بنبەست.
