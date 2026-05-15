پەیامی نوێی ڕێبەری ئێران بڵاو کرایەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی وتی: نەتەوەی ئازیزی ئێران، لە بەرگریی پیرۆزی سێهەمدا، وەک دوو شەڕی سەپێنراوی پێشوو، سەلماندی کە چیرۆکە ئەفسانەییەکانی فێردۆسی واقیعی ژیان و سیمای قارەمانانەیانن.

ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی، ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی لە پەیامێکدا بە بۆنەی یادی حەکیمی مەزن ئەبولقاسم فێردۆسی و پاراستنی زمانی فارسی، ئاماژەی بە توانای بەرفراوانی زمان و ئەدەبیاتی فارسی کرد بۆ بەرەوپێشبردنی کولتوور و شارستانیەتی دەوڵەمەندی ئێرانی ئیسلامی لە سەرانسەری جیهاندا .

ڕێبەری جەختیان لەوە کردەوە: حەماسی ئامادەبوون و بەرگری و سەرکەوتنی نەتەوەی ئازیزی ئێران لە بەرگریی پیرۆزی سێیەمدا ئەرکێکی گەورە دەخاتە سەر شانی خەڵکی فەرهەنگ و ئەدەب و هونەر بۆ ئەوەی وەک فێردۆسی ڕاپەڕن و ئەرکی هونەرمەندان هاوتەریب لەگەڵ ئەرکی گەل دابمەزرێنن و گێڕانەوەی ڕاپەڕینە مەزنەکەی نەتەوە لە مێژوودا بەردەوام بن.

لە لایەکی دیکەوە بەرخۆدانی بە پەرۆش و سەرکەوتنی سەربەرزانە لە دژی لەشکرکێشی جنۆکە و جنۆکەکانی جیهان وایکردووە میللەت زیاتر ئامادەبێت بۆ پاراستنی سەربەخۆیی شارستانیەتی خۆی و ڕووبەڕووبوونەوەی لەشکرکێشی زمانەوانی و کولتووری و شێوازی ژیانی ئەمریکی.

بە دەستپێشخەری و داهێنانی چالاکانی ڕۆشنبیری لە پێناو دابینکردنی بەرگری زمانەوانی و گوتاری و گەشەکردنێ منداڵان و میرمنداڵان و گەنجان، قۆناغەکانی ماوە تا سەرکەوتنی کۆتایی بە خۆڕاگرییەکی زیاترەوە تەواو دەکات، بە هاوکاری خوای گەورە.