عێراقچی: ئامادەی پێکهێنانی کۆمیتەی لێکۆڵینەوەی ناوچەیین



بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران لە لێدوانێک بۆ "العربی الجدید"، ڕایگەیاند: ئێران ئامادەیە بە هاوکاریی وڵاتانی ناوچە، کۆمیتەیەک بۆ توێژینەوە لەبارەی ئامانجگەلێک کە هێرشیان کراوەتە سەر، پێک بێنێت.

ناوبراو بە جەخت لەوەی کە هێرشەکانی ئێران تەنیا بۆ سەر بنکە و بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا لە ناوچە بووە، ڕاشیگەیاند: تا ئێستا ئێران هیچ ناوچەیەکی مەدەنی یان نیشتەجێی لە وڵاتانی ناوچە نەکردۆتە ئامانج و پێدەچێت ئیسرائیل بۆ تێکدانی پەیوەندییەکانی تاران و وڵاتانی ناوچە لە پشت هێرشەکان بۆ سەر خەڵکی مەدەنیی ناوچە بێت.

عێراقچی هوشداریشی دا: ئەگەر دامەزراوەگەلی وزەی ئێران بکرێتە ئامانج، ئێمەش دامەزراوە کۆمپانیاکانی ئەمریکا لە ناوچەدا دەکەینە ئامانج.