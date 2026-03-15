  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢٤ ١٥:١٩

عێراقچی: ئامادەی پێکهێنانی کۆمیتەی لێکۆڵینەوەی ناوچەیین

وەزیری دەرەوەی ئێران بە ئاماژە بە ئامادەیی تاران بۆ پێکهێنانی کۆمیتەی توێژینەوەی ناوچەیی لەبارەی ئامانجە هێرش‌ بۆ کراوەکان، هوشداری دا: لە ئەگەری کرانە ئامانجی دامەزراوەگەلی وزەی ئێران، دامەزراوەکانی ئەمریکا دەکرێنە ئامانج.


بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران لە لێدوانێک بۆ "العربی الجدید"، ڕایگەیاند: ئێران ئامادەیە بە هاوکاریی وڵاتانی ناوچە، کۆمیتەیەک بۆ توێژینەوە لەبارەی ئامانجگەلێک کە هێرشیان کراوەتە سەر، پێک بێنێت.
ناوبراو بە جەخت لەوەی کە هێرشەکانی ئێران تەنیا بۆ سەر بنکە و بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا لە ناوچە بووە، ڕاشیگەیاند: تا ئێستا ئێران هیچ ناوچەیەکی مەدەنی یان نیشتەجێی لە وڵاتانی ناوچە نەکردۆتە ئامانج و پێدەچێت ئیسرائیل بۆ تێکدانی پەیوەندییەکانی تاران و وڵاتانی ناوچە لە پشت هێرشەکان بۆ سەر خەڵکی مەدەنیی ناوچە بێت.
عێراقچی هوشداریشی دا: ئەگەر دامەزراوەگەلی وزەی ئێران بکرێتە ئامانج، ئێمەش دامەزراوە کۆمپانیاکانی ئەمریکا لە ناوچەدا دەکەینە ئامانج.

