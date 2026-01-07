پەیامی مەسعود بارزانی بۆ دۆخی کورد لە حەلەب

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، "مەسعود بارزانی" سه‌باره‌ت به پاكتاوی ڕەگەزی لەدژی كورد له شاری حەلەب له لایه‌ن هێزه‌کانی ده‌وڵه‌تی سووریاوه‌ وتی: پاكتاوی ڕەگەزی لەدژی گەلی كورد، تاوانی دژی مرۆڤایەتیە و دەرئەنجامی مەترسیداری لێدەكەوێتەوە.



هێزه‌کانی ده‌وڵه‌تی نوێی سووریا پێکهاتوو له؛ پاشماوه‌کانی حیزبی به‌عسی سووریا، هێزه‌کانی گرووپی تیڕۆڕیستی داعش و هه‌روه‌ها هێزه توندڕه‌وه جیهادییه‌کان که له کاتی بوونی داعش له سووریا، گورزی زۆر گه‌وره‌یان له کورده‌ شه‌ڕڤان و بوێره‌کان له شاری کۆبانێ و ئه‌و ناوچانه‌ی که دانیشتووانی کوردن وێکه‌وت و توووشی شکستی مێژوویی هاتن؛ ماوه‌ی چه‌ند ڕۆژێکه که ده‌ستیان به کوشتنی کورده‌کان له شاری حەلەب کردووه.



"مەسعود بارزانی"، په‌رۆشی خۆی سه‌باره‌ت به بارودۆخی قه‌یراناویی و کاره‌ساتی مرۆیی ئه‌و گه‌ڕه‌کانه‌ی شاری حەلەب که دانیشتووانی کوردن ده‌ربڕی.

دەقی پەیامەکەی مەسعود بارزانی بەم شێوە بڵاو بووەتەوە:



"بەناوی خودای مەزن و دلۆڤان



گۆڕانكارییە سیاسیەكانی سووریا دەرفەتێكی باش بوو بۆ دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەكی گونجاو بۆ ئەوەی ڕەچاوی مافە ڕەواكانی گەلی كورد لە سووریا بكرێت و سەرجەم كێشەكانیش چارەسەر بكرێن. لەوپێناوەشدا لەگەڵ هەموو لایەنەکان هەوڵی زۆرمان دا كە پێویستە هەرچی گرفت و ناكۆكی هەیە لەڕێگەی دیالۆگ و بە شێوازی ئاشتیانە چارەسەر بكرێن.



بەڵام ئەو بارودۆخە مەترسیدار و ئەو شەڕ و توندوتیژیەی كە ئێستا لە شاری حەلەب هەیە جێگەی نیگەرانییەكی زۆرە و مەترسی لەسەر ژیانی خەڵكی سڤیل و هاووڵاتیانی بێتاوان دروست كردووە و هەڕەشەی پاكتاوی ڕەگەزی لەدژی كورد لەو ناوچەیەدا هەیە.



داوا لە دەستەڵاتدارانی سووریا دەكەم ناكۆكیی سیاسی نەكرێتە ناكۆكیی نەتەوەیی و لەو كێشە و گرفتانەی لە ناوچەی حەلەبدا هەن ڕێگە نەدرێ هاووڵاتیانی كورد تووشی گوشار و زەبروزەنگ و دەركردنیان لە شوێنی باب و باپیرانیان و پاكتاوی ڕەگەزی ببنەوە، هەروەها داواش لە لایەنە كوردییەكان و بە تایبەت (قسد) دەكەم ئەوەی لە توانایاندا بێت بیكەن لەپێناو ڕاگرتنی شەڕ و پێكدادان و ڕێگەگرتن لە خونڕێشتنی زیاتر و هەردوولا كار بۆ گرتنەبەری ڕێگەی دیالۆگ و گفتوگۆ بكەن بۆ چارەسەركردنی كێشەكان. ناكرێ بوونی ناكۆكیی سیاسی ببێتە هۆی ئەوەی ژیانی خەڵكی سڤیل بخرێتە ژێر مەترسی و پاكتاوی ڕەگەزی لەدژی گەلی كورد ڕوو بدات و ئەوە تاوانی دژی مرۆڤایەتیە و دەرئەنجامی مەترسیداری لێدەكەوێتەوە."



مه‌سعود بارزانی

7ی کانوونی دووەمی 2026

17ی به‌فرانباری 1404ی هه‌تاوی