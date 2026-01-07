  1. سووریا
AP ١٤٠٤ بەفرانبار ١٧ ١٨:٥٧

کورد دیمەشقی بە پێشێل‌کردنی ڕێککەوتنەکان تۆمەتبار کرد

ئەندامی ئەنجومەنی سەرۆکایەتی پەیەدە بە ئیدانەکردنی هێرشەکان بۆ سەر شێخ مەقسوود و ئەشرەفیەی حەلەب، ئەو هەڵمەتانەی بە پێشێل‌کردنی ڕێککەوتنی 1ی ئاڤریل زانی و سەبارەت بە هەڵگیرسانەوەی شەڕی ناوخۆیی لە سووریا هوشداری دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەوزا یووسف، ئەندامی ئەنجومەنی سەرۆکایەتی پارتی یەکێتی دیموکراتیکی(پەیەدە) لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس، وێڕای جەخت لە پێشیڵکاریی دەوڵەتی کاتی سووریا لە هێرشی قورس بۆ سەر گەڕەکەکانی شێخ مەقسوود و ئەشرەفییەی شاری حەلەب، نووسی: ئەم شەڕە پێشلکردنی ڕێککەوتنی 1ی ئاڤریل و مافی دانیشتووانە ئەو دوو گەڕەکە و خزمەت بە لایەنە شەڕخوازەکانە کە دەیانەوێ ئاگری شەڕی ناوخۆیی سووریا هەڵگیرسێننەوە.

یووسف لە درێژەدا جەختی کرد: خۆبوورادن لەو هەنگاوە شەڕئاژۆ و دەنەدەرانە، بەرپرسایەتی نیشتمانی و هەمووانییە.

