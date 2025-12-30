کوردەکانی دانیشتووی ژاپۆن مەترسی دەرکردنیان لەسەرە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕۆژنامەی ماینیچی ژاپۆن لە بەرز بوونەوەی ژمارەی دەرکردنی کۆچبەرانی بێ مۆڵەتی یاسایی هەواڵی دا؛ ڕەوتێک کە زیاتر لە هەمووان منداڵان و تازەلاوانێک دەگرێتەوە کە لە تەمنی خوارەوە چوونەتە ژاپۆن یان تەنانەت لە ئەو وڵاتە لەدایک بوون. یەکێک لە ئەو نموونەگەلە خوێندکارێکی 18 ساڵانی کوردە کە دوای زیاتر لە 10 ساڵ ژیان و خوێندن لە ژاپۆن، ناچار بووە هاوکات لەگەڵ دایک و باوکی ئەو وڵاتە بەجێ بهێڵێت و بچێتەوە تورکیا.

ئەو تازەلاوە کە لە شەش ساڵانەوە لە شاری کاواگوچی پارێزگای سایتاما ژیانی دەکرد، بە زمانی ژاپۆنی زاڵ بوو و خەونی مامۆستایەتی لەسەردا هەبوو. بەڵام بە دەرکردنی سزای دەرکردنی باوک و دایکی و گواستنەوەیان بە بادیگاردی پۆلیسی کۆچبەری، ناوبراو و خوشک و براکانی لە کردەوەدا ڕێگاچارەیەک جگە لە بەجێهێشتنی ژاپۆنیان نەبوو.

سیاسەتی نوێی ئیدارەی خزمەتگوزاری کۆچبەری ژاپۆن کە لە مەی 2025 جێبەجێ کراوە، ئامانجی خۆیی کەم کردنەوەی 50 لەسەدی ژمارەیەک لە ئەو کەسانەی دەرکرد کە سزای کۆتایی دەرکردنیان هەیە. بە گوێرەی ئاماری فەرمی، تەنیا لە سێ مانگی یەکەمدا، جێبەجێ کردنی ئەو گەڵاڵە، ژمارەی ئەو دەرکردنانە کە بە تێچووی دەوڵەت و هاوڕێیەتی پۆلیس ئەنجام دراوە، دوو ئەوەندەی ماوەی هاوشێوەی ساڵی ڕابردوو بووە. هاووڵاتیانی تورکیا کە بەشێکی بەرچاویان کوردە لە سەرووی لیستی دەرکراوانن.



