یەکەم کاردانەوەی ترامپ بە هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر سووریا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلجەزیرە، دۆناڵد ترامپ سەرۆک کۆماری ئەمریکا بەرەبەیانی ئەمڕۆ شەممە لە دەسپێکی ئۆپراسیۆنی ناسراو بە چاوی واشە لە خاکی سووریا هەواڵی دا و ئەو هەوڵەی وەڵامێکی یەکلایی بە کوژرانی چەند سەربازی ئەمریکی لە سووریا ڕاگەیاند.
هەژماری سێنتکام لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس پاگەندەی کرد کە لە ئەو ئۆپراسیۆنەدا بە بەکارهێنانی زیاتر لە 100 تەقەمەنی و نیشان شکێن، زیاتر لە 70 بنکەی داعشی لە سووریا کردووەتە ئامانج.
ترامپ لە لێدوانێکدا هەڕەشە ئامێزدا پاگەندەی کرد کە ئامانج لە ئەو هێرشانە، بێ بەری کردنی داعش لە توانی سەربازی و ڕێگری لە هەڕەشە لەسەر بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانیەتی.
هەروەها پاگەندەی کرد کە دەوڵەتی سووریا پاڵپشتی لە ئەو ئۆپراسیۆنە دەکات؛ پاگەندەیەک کە چاوەدێران، وەکوو هەوڵێکی ئاشکرا بۆ ڕەوایی دان بە هێرشەکانی ئەمریکا لە خاکی سووریا لێکی دەدەنەوە.
سەرۆک کۆماری ئەمریکا لە یەکەم کاردانەوە بە هێرشی هێزەکانی ئەمریکا بۆ سەر خاکی سووریا بە بیانووی بەرەنگار بوونەوەی داعش، پاگەندەی کرد کە ئەرتەشی ئەمریکا خەساری زۆر قورسی لە بنکەکانی داعش داوە.
