هاوسەرۆکی بەڕێوەبەرایەتی کوردستانی سووریا: ئامادەین لەگەڵ تورکیا گفتوگۆ بکەین

"ئیلهام ئەحمەد"، هاوسەرۆکی بەشی پەیوەندییەکانی دەرەوەی ئیدارەی خۆسەر، لە وتارەکەیدا لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە لە کۆنفرانسی نێودەوڵەتی ئاشتی لە ئەستەنبوڵ، قسەی کرد.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیلهام ئەحمەد ڕایگەیاند، ئیدارەی خۆسەری کوردی سووریا ئامادەیە گفتوگۆ لەگەڵ تورکیا دەستپێبکات بۆ گەیشتن بە ئاشتی و دیموکراسی و سەقامگیری.
"ئیلهام ئەحمەد"، هاوسەرۆکی بەشی پەیوەندییەکانی دەرەوەی ئیدارەی خۆسەری باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا، لە ڕێگەی ڤیدیۆ کۆنفڕانسەوە لە کۆنفرانسی نێودەوڵەتی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیی پارتی یەکسانی و دێموکراسی گەلان لە ئەستەنبوڵ بەشداریی کرد.

ئەو ڕایگەیاند کە ئیدارەی کوردی سووریا ئامادەیە وتووێژ لەگەڵ حکوومەتی تورکیا بۆ بەدیهێنانی ئاشتی، دیموکراسی و سەقامگیری دەستپێبکات.

جەختی لەوەش کردەوە کە هاوکاری و بەشداریی هەموو لایەنەکان بۆ پێشخستنی پرۆسەی ئاشتی زۆر گرنگە.

