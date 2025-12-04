  1. سووریا
بەرپرسێکی کورد: سووریا یان ئەبێ لامەرکەزی بێت یان دابەش دەبێت

محەمەد ئیسماعیل سەرۆکی ئەنەکەسە وێڕای جەخت لەسەر پێداویستی گۆڕانی بنەڕەتی لە پێکهاتەی سیاسی سووریا، ڕایگەیاند: سووریا چی دیکە ناتوانێت بچێتەوە سەر سیستەمی ناوەندی. یان وڵات دابەش دەبێت یان ئەبێ سیاسەتی لامەرکەزی هەبێت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەمەد ئیسماعیل سەرۆکی ئەنجومەنی نیشتمانی کوردەکانی سووریا، لەم دواییەدا لە گفتوگۆیەکدا هەڵوێستی خۆی و ئەو ئەنجومەنەی سەبارەت بە دۆخی ئێستای سووریای شی کردەوە و لەسەر پێداویستی گۆڕانی بنەڕەتی لە پێکهاتەی سیاسی ئەو وڵاتە جەختی کرد.

ناوبراو راشکاوانە ڕایگەیاند: سووریا چی دیکە ناتوانێت بگەڕێتەو سەر سیستەمی ناوەندی، یان ئەبێ دابەش ببێت یان ئەبێ سیاسەتی لامەرکەزی هەبێت.

محەمەد ئیسماعیل وتیشی: سیستەمی ئێستای دیمەشق کە ساڵەها لەسەر بنەمای داکۆکی دەسەڵات و سنووردار کردنەوەی ڕۆڵی حزبەکان و ناوچە خۆجەییەکان چالاکی کردووە، چی دیکە ناتوانێت وەڵامدەری خواستەکانی خەڵک و کەمینەکان بێت. تا کاتێک کە پرسی کورد و دیکەی کەمینەکان بە شێوەی جیدی چارەسەر نەبێت، هیچ ئاسایشێک لە سووریا سەقامگیر نابێت.



