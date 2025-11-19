ئیلهام ئەحمەد: ناوەندخوازی دیمەشق دەبێ هەڵوەشێتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە ڕووداو، ئیلهام ئەحمەد هاوسەرۆکی بازنەی پێوەندییەکانی دەرەوەی ئیدارەی خۆسەری کوردستانی سووریا لە شەشەمین کۆنفڕاسنی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوین لە دهۆکدا، جەختی کرد: پێکهاتەی ناوەندخوازانەی ئێستای سووریا هۆکاری سەرەکیی سڕانەوەی شوناسەکان، درێژەی شەڕ و ناسەقامگیرییە و تەنیا بە داڕشتنەوە و نووسینی دەستوورێکی نوێ و دیموکراتیک و دابەش‌کردنی ڕاستەقینەی دەسەڵات دەکرێ ئاشتیی پاوەجێ دەستەبەر بکرێت.

ناوبراو بە ئاماژە بە دوو پرسی سەرەکی بۆ دەستەبەرکردنی ئاشتی، وتیشی: یەکەمیان پرسی نەتەوەییە و بۆ چەندین دەیەیە کە مافی کوردەکان پشتگوێ خراوە و نکۆڵیان لێ کراوە، و ئەویتر پرسی ژنانە کە یەکێکە لە هۆکارەکانی نەبوونی ئاشتەوایی لە خێزان، کۆمەڵگا و دەوڵەتدا.

ئیلهام ئەحمەد هەرەوەها ڕەخنەی لە سیستەمی ناوەندخوازانە بەپێی "یەک زمان و یەک ڕەنگ" گرت و ڕایگەیاند: ئەو سیستەمە بە ئاراستەی سڕینەوەی کەلتوور و شوناسەکاندا کار دەکات و خۆی هۆکاری هەڵگیرسانی شەڕە و بۆیە پێویستە بۆ چارەسەری قەیرانەکان، دەستوورێکی نوێ بەپێی هاوبەشی و دابەشکاریی دەسەڵاتدا بنووسرێت، نەک بەپێی بڕیارەکانی تەنیا ناوەندێک.