  1. سووریا
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ٢٨ ٢٠:٤٥

ئیلهام ئەحمەد: ناوەندخوازی دیمەشق دەبێ هەڵوەشێتەوە

ئیلهام ئەحمەد: ناوەندخوازی دیمەشق دەبێ هەڵوەشێتەوە

هاوسەرۆکی بازنەی پێوەندییەکانی دەرەوەی ئیدارەی خۆسەری کوردستانی سووریا لە کۆنفڕانسی ئاشتی دهۆکدا خوازیاری هەڵوەشانەوەی سیستەمی ناوەندخوازیی دیمەشق و نووسینەوەی دەستوورێکی نوێ بەپێی هاوبەشیی هەموو پێکهاتەکانی سووریا بوو.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە ڕووداو، ئیلهام ئەحمەد هاوسەرۆکی بازنەی پێوەندییەکانی دەرەوەی ئیدارەی خۆسەری کوردستانی سووریا لە شەشەمین کۆنفڕاسنی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوین لە دهۆکدا، جەختی کرد: پێکهاتەی ناوەندخوازانەی ئێستای سووریا هۆکاری سەرەکیی سڕانەوەی شوناسەکان، درێژەی شەڕ و ناسەقامگیرییە و تەنیا بە داڕشتنەوە و نووسینی دەستوورێکی نوێ و دیموکراتیک و دابەش‌کردنی ڕاستەقینەی دەسەڵات دەکرێ ئاشتیی پاوەجێ دەستەبەر بکرێت.

ناوبراو بە ئاماژە بە دوو پرسی سەرەکی بۆ دەستەبەرکردنی ئاشتی، وتیشی: یەکەمیان پرسی نەتەوەییە و بۆ چەندین دەیەیە کە مافی کوردەکان پشتگوێ خراوە و نکۆڵیان لێ کراوە، و ئەویتر پرسی ژنانە کە یەکێکە لە هۆکارەکانی نەبوونی ئاشتەوایی لە خێزان، کۆمەڵگا و دەوڵەتدا.

ئیلهام ئەحمەد هەرەوەها ڕەخنەی لە سیستەمی ناوەندخوازانە بەپێی "یەک زمان و یەک ڕەنگ" گرت و ڕایگەیاند: ئەو سیستەمە بە ئاراستەی سڕینەوەی کەلتوور و شوناسەکاندا کار دەکات و خۆی هۆکاری هەڵگیرسانی شەڕە و بۆیە پێویستە بۆ چارەسەری قەیرانەکان، دەستوورێکی نوێ بەپێی هاوبەشی و دابەشکاریی دەسەڵاتدا بنووسرێت، نەک بەپێی بڕیارەکانی تەنیا ناوەندێک.

