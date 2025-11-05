  1. ئێران
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ١٤ ١٨:٢٩

سەرۆک کۆماری ئێران سبەینێ دێتە کوردستان

سەرۆک کۆماری ئێران سبەینێ دێتە کوردستان

مەسعوود پزشکیان بڕیارە بەیانی (پێنج‌شەممە) سەفەرێکی یەک ڕۆژە بۆ پارێزگای کوردستان بکات.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان بڕیارە بەیانی (پێنج‌شەممە 15ی خەزەڵوەر) بۆ ئەنجامدانی چەندین دیدار و کۆبوونەوەی تایبەتی، بۆ یەکەمجار پاش هەڵبژاردرانی بە سەرۆک‌کۆماری ئێران سەردانی پارێزگای کوردستان بکات.

بەپێی ڕاگەیاندنی نووسینگەی سەرۆک کۆماری ئێران، کۆبوونەوە لەگەڵ چالاکانی ئابووری و سەرمایەدانەران، چالاکانی سیاسی و دیدار لەگەڵ بلیمەتان و چالاکانی فەرهەنگی و کۆمەڵایەتی پارێزگا بەشێکن لە پلانەکانی سەفەری مەسعوود پزشکیان بۆ پارێزگای کوردستان.

هەروەها لەو سەفەرەدا، بڕیارە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی گەشەیت دادپەروەریی پەروەردە بە هاوبەشیی خەڵکی و لە کۆتاییشدا کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پلان‌داڕشتن و گەشەی پارێزگا بە سەرۆکایەتی سەرۆک کۆمار و بە ئامادەبوونی ئەندامانی لیژنەی دەوڵەت و بەڕیوەبەرانی پارێزگای کوردستان بەڕێوە بچێت.

News ID 57460

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت