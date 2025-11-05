سەرۆک کۆماری ئێران سبەینێ دێتە کوردستان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان بڕیارە بەیانی (پێنج‌شەممە 15ی خەزەڵوەر) بۆ ئەنجامدانی چەندین دیدار و کۆبوونەوەی تایبەتی، بۆ یەکەمجار پاش هەڵبژاردرانی بە سەرۆک‌کۆماری ئێران سەردانی پارێزگای کوردستان بکات.

بەپێی ڕاگەیاندنی نووسینگەی سەرۆک کۆماری ئێران، کۆبوونەوە لەگەڵ چالاکانی ئابووری و سەرمایەدانەران، چالاکانی سیاسی و دیدار لەگەڵ بلیمەتان و چالاکانی فەرهەنگی و کۆمەڵایەتی پارێزگا بەشێکن لە پلانەکانی سەفەری مەسعوود پزشکیان بۆ پارێزگای کوردستان.

هەروەها لەو سەفەرەدا، بڕیارە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی گەشەیت دادپەروەریی پەروەردە بە هاوبەشیی خەڵکی و لە کۆتاییشدا کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پلان‌داڕشتن و گەشەی پارێزگا بە سەرۆکایەتی سەرۆک کۆمار و بە ئامادەبوونی ئەندامانی لیژنەی دەوڵەت و بەڕیوەبەرانی پارێزگای کوردستان بەڕێوە بچێت.