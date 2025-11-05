  1. ته‌کنۆلۆژیا
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ١٤ ٠٧:٥٩

ئیملپەنتێکی چکۆلەتر لە دەنکە خوێ؛ ئەوەی لە مێشکت دایە ئاشکرای دەکات

ئیملپەنتێکی چکۆلەتر لە دەنکە خوێ؛ ئەوەی لە مێشکت دایە ئاشکرای دەکات

توێژەران ئیمپلەنتێکی دەماریی چکۆلەتر لە دەنکە خوێیەک داهێناوە کە توانای چاودێری و پشکنینی چالاکییەکانی مێشکی هەیە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە ئینتێرسێتینگ ئینجینێرینگ، توێژەرانی زانکۆی کرۆنێل، ئیمپلەنێکی دەمارییان چێ‌کردووە کە بەڕادەیەک چکۆلەیەک کە دەکرێ لەسەر دەنکە خوێیەکدا دابنێرێت و هاوکات بەڕادەیەک بەهێزە کە دەتوانی چالاکییەکانی مێشک بە شێوەی بێ‌سیمی لە بوونەوەرێکی زیندوودا بۆ ماوەی زیاتر لە یەک‌ساڵ لە ژێر چاودێری بگرێت و لەخۆیدا تۆمار و پاشکەوتی بکات.

ئەو دەزگایە بە ناوی "ئەلکترۆدی تیشکی-ئەلەکترۆنیی بێ‌سیم لە قەوارەی میکتۆسکۆپی"(MOTE) هەنگاوێکی گەورەیە بۆ چاودێریی دەماری بۆ ماوەی درێژخایەن و کەم هێرشبەرانە و هاوکات دەوڵەمەند بە هەستۆکە ژینگەییە یەکپارچەکان کە 300 میکۆتن درێژایی و 70 میکرۆن پانایی هەیە و بە تیشکی بێ‌مەترسیی سەرووسوور کە لە شانی مێشکەوە تێدەپەڕێط، کار دەکات.

News ID 57447

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت