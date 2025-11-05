ئیملپەنتێکی چکۆلەتر لە دەنکە خوێ؛ ئەوەی لە مێشکت دایە ئاشکرای دەکات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە ئینتێرسێتینگ ئینجینێرینگ، توێژەرانی زانکۆی کرۆنێل، ئیمپلەنێکی دەمارییان چێکردووە کە بەڕادەیەک چکۆلەیەک کە دەکرێ لەسەر دەنکە خوێیەکدا دابنێرێت و هاوکات بەڕادەیەک بەهێزە کە دەتوانی چالاکییەکانی مێشک بە شێوەی بێسیمی لە بوونەوەرێکی زیندوودا بۆ ماوەی زیاتر لە یەکساڵ لە ژێر چاودێری بگرێت و لەخۆیدا تۆمار و پاشکەوتی بکات.
ئەو دەزگایە بە ناوی "ئەلکترۆدی تیشکی-ئەلەکترۆنیی بێسیم لە قەوارەی میکتۆسکۆپی"(MOTE) هەنگاوێکی گەورەیە بۆ چاودێریی دەماری بۆ ماوەی درێژخایەن و کەم هێرشبەرانە و هاوکات دەوڵەمەند بە هەستۆکە ژینگەییە یەکپارچەکان کە 300 میکۆتن درێژایی و 70 میکرۆن پانایی هەیە و بە تیشکی بێمەترسیی سەرووسوور کە لە شانی مێشکەوە تێدەپەڕێط، کار دەکات.
Your Comment