هاکان فیدان: پەکەکە لە عێراق و سووریاش دەبێ چەک بکرێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە میدیل ئیست نیووز، هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا لە پرێس کۆنفڕانسێکی هاوبەش لەگەڵ فوئاد حسێن، هاوتای عێراقیی لە بەغدادا، بە ئاماژە بەوەی کە ناوچە بەرەوڕووی قەیرانێکی گەورەیە، جەختی کرد: رێگای ڕزگاربوون لەو دۆخە، لێک‌گەیشتن و هاوکاریی نێوان وڵاتانی ناوچەیە و بۆ گەیشتن بە گشەی پاوەچی، وڵاتانی ناوچە دەبێ لە بەرامبەر گۆڕانکارییەکانی ئێستادا یەکگرتوو بن و بەبێ پشتبەستن بە ئەکتەرانی دەرەوەیی، ڕێگەچارەی بنەڕەتی بۆ قەیرانەکانی ئێستا بدۆزنەوە.

فیدان بە ئاماژە بە سەقامگیریی ئێستاکەی عێراق و پلانی هاوبەشی دوو وڵات لە بواری ئاو، بازرگانی و وزە، وتیشی: ڕێککەوتن‌نامەیەک کە بڕیارە لەگەڵ عێراقدا واژۆ بکرێت، بەشێکی تایبەتە بە چاکسازیی ژێرخانەکانی ئاویی عێراق و هاوکات کۆمیتەگەلێکی هاوبەشمان بۆ هاوکاری لە بواری وزەدا پێکهێناوە.

ناوبراو لە درێژەدا خوازیاری چەکدانانی یەکجاریی پەکەکە بوو و جەختی کرد: ڕاگەیاندنی پەکەکە سەبارەت بە دەستهەڵگرتن لە هەڵمەتی سەربازی و چەکدانان لە خۆیدا هەنگاوێکی گرینگە و ئەم بابەتە دەبێ لە سووریا و عێراقیشدا ئەنجام بدرێت.