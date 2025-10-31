"فرمێسکەکانی ژنێک" ڕۆمانێک لە دڵی کوردستانەوە خەڵاتی مێهرگانی ئەدەبی بردەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بیست و سێهەمین و بیست و چوارەمین خولی خەڵاتی مێهرگانی ئەدەب بە ناساندنی براوەکان و ڕێزلێنان لە مەحموود دەوڵەت ئابادی بۆ تەمەنێک نووسین ، کۆتایی هات.



ڕێوڕەسمی کۆتایی خولەکانی بیست و سێهەم و بیست و چوارەمی خەڵاتی مێهرگانی ئەدەب ڕۆژی سێشەممە، شەشەمی خەزەڵوەر لە فەرەنگستانی نیاوەران بەڕێوە چوو.



خەڵاتی مێهرگانی ئەدەب، کۆنترین خەڵاتی سەربەخۆ و تایبەت لە بواری ئەدەبیاتە. ئەو خەڵاتە کە پێشینەی دەگەڕێتەوە بۆ 1378 ، تەنیا خەڵاتێکی ناحکومیە کە جگە لە بەشەکانی چیرۆک و ڕۆمان، لە بواری ژینگە و زانستیشدا خەڵات پێشکەش دەکات.







