دوای شەهادەتی 100 فەلەستینی؛ تێلاڤیڤ: هێرشمان ڕاگرتووە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلجەزیرە، ئەرتەشی ئیسرائیل پاگەندەی کرد کە هێرشە بەربڵاوەکانی خۆی کە لە شەوی ڕابردوو بۆ سەر کەرتی غەززەی دەست پێکردبوو، ڕایگرتووە.
وتەبێژی ئەرتەشی ئەو ڕژیمە پاگەندەی کرد کە ڕەوتی جێبەجێ کردنی ئاگربڕ دەستی پێکردووەتەوە.
ئەمە لە حاڵێکدایە کە هەواڵنێری کەناڵی ئەلمەیادین لە شەهید بوونی 100 کەس بە هۆی ئەو هێرشانەوە هەواڵی دا.
