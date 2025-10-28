شاری مەریوان ڕەنگی هونەری لێ نیشتەوە

ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی فەرهەنگ و هونەر: مەریوان لە ڕۆژی ڕابردووەوە میوانداری هونەرێکی جیاوازە؛ شەقامەکان، پارکەکان و تەنانەت شوێنە نائاساییەکانی وەک قوتابخانە و زیندانەکانیش بوونەتە دیمەنی نمایش و داهێنانی هونەرمەندانی ناوخۆیی و دەرەوەیی.

هەژدەهەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی شانۆی سەر شەقامی مەریوان کە ئەمساڵیش وەک هەموو ساڵەکانی ڕابردوو بەرەوڕووی پێشوازیی بەربڵاوی خەڵکی بۆتەوە، تا لە مەودای ڕۆژانی 4 تا 8ی خەزەڵوەر لە نزیکەوە بەدەنگی هونەریی هونەرمەندان ناوخۆی ئێران و وڵاتانی دەرەوەیی بچن و ڕووداوێکی هونەری بخەمڵێنن کە وردە وردە بۆتە بەشێک لە فەرهەنگی گشتیی ئەو شارە.

شانۆی سەرشەقامی مەریوان هۆکاری شادیی خەڵکی

بەڕیوەبەری گشتیی ئیدارەی فەرهەنگ و ئیرشادی پارێزگای کوردستان، لەبارەی ئەم ڕووداوە هونەری و فەرهەنگییە بە هەواڵنێری مێهری ڕاگەیاند: شانۆی سەرشەقامی مەریوان هۆکارێکە بۆ دڵخۆشی و شادیی خەڵکی و ڕووداوی بەدەمەوە دەبێت. دەسپێکی ئەم فێستیڤاڵە هاوکات بوو لەگەڵ بەڕیوەچوونی فیستیڤاڵی شێوەکاری لە پارکی شانۆ و ئەمە خۆی هەنگاوێکی تایبەتی بۆ ورووژاندن و کەیفخۆشیی خەڵکی.

عەلی ئەسغەر دەریایی وتیشی: ئەمساڵ چیتر نمایشەکان تەنیا تایبەتی 4 شوێنی شاری مەریوان نین و شوێنگەلێکی تر لە مەریوان و سەوڵاوا و لەوان قوتابخانە و زیندان و شوێنە پەراوێزییەکانی شاریش بۆ ئەو مەبەستە تەرخان کراون.

زیادیشی کرد: ئامانجی ئێمە بەهرەمەندیی هەموو چینەکانی شار لە هونەری شانۆی سەرشەقامە و ئەو نمایشانە نیشان دەدەن کە فێستیڤاڵی ئەم خولەی شانۆی سەرشەقامی مەریوان، لە خۆیدا بۆتە ڕووداوێکی کۆمەڵایەتی و فەرهەنگیی گشتگیر.

لە شارەوە بۆ گوند؛ تێوەگلاندنی پەراوێزەکان لە ناوەندی ڕووداوەکە

بەڕیوەبەری هەژدەهەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی شانۆی سەر شەقامی مەریوان بە ئاماژە بە بەهرەمەندیی لە شوێنە جۆراوجۆرەکانی وەک قوتابخانە، زیندان، شوێنە پەراوێزییەکانی شاری مەریوان و سەوڵاوا و تەنانەت گوندەکانی هاوێری شار لە ڕووداوی شانۆیی سەرشەقام وتی: ڕۆژێ پێنچ‌شەممە، لە 5 گوندی جۆراوجۆردا نمایشی شانۆییمان دەبێت، بۆ ئەوەی خەڵکی پەراوێزنشینیش لە هونەری شانۆیی بەهرەمەند بن.

فاتح بادپەروا سەبارەت بە بەشە جۆراوجۆرەکانی ئەم فێستیڤالە، ڕوونی کردەوە: هەژدەهەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی شانۆی سەر شەقامی مەریوان پێکهاتووە لە بەشی کێبەرکێی ئازاد، چەشنە نمایشییەکان، ئایینی نەریتی، منداڵ و میرمنداڵ، بەشی نیشتمان و بەشی نوێی گشتگیر بۆ هونەرمەندانی کەم‌ئەندام لە سەرتاسەری ئێران.

فێستیڤاڵی شانۆی سەرشەقام پاوەجیی هونەر دەگەیێنیت

فەرمانداری شاری مەریوان، بەڕیوەچوونی هەژدەهەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی شانۆی سەر شەقامی مەریوانی بە نیشانەی هەنگاوێکی پاوەجێ و هەرمان بۆ هونەەری شانۆی سەرشەقام زانی و وتی: ئەم فێستیڤاڵە لە ماوەی 18 ساڵی ڕابردوو توانیویەتی درێژە بە ژیانی خۆی بدا و باڵاکێشانی هونەری خۆی بنوێنێت.

نژاد جیهانی، ئاماژەی بەوەش دا کە بڕندی شانۆی سەرشەقامی مەریوان ئەوڕۆکە سەرتر لە سنوورەکانی ئەو شارە و پارێزگای کوردستان تێپەڕیوە و تەنانەت لە ئاستی نێودەوڵەتیشدا ناسراوە.