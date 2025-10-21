  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ٢٩ ١٧:٥٩

فەرماندەی گشتیی سپا: جەهانمێک دژی دوژمن دەخەینە ڕێ

فەرماندەی گشتیی سپای پاسداران لە ئامادەیی تەواوی ئێران بۆ وەڵامی لێبڕاوانە بە هەر جۆرە دەستدرێژییەک لە داهاتوودا هەواڵی دا و جەختی کرد: جەهانمێک دژی دوژمن دەخەینە ڕێ.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرلەشکەر محەمەد پاکپوور فەرماندەی گشتیی سپای پاسداران لە دیدار لەگەڵ قاسم ئەعرەجی، ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق، ئەو دیدارەی لە قۆناغی ئێستاکەی عێراقدا زۆر بە گرینگ زانی و هوشداری دا: دوژمنانی ناوچە بەدوای لاوازکردنی یەکگرتوویی ناوخۆیی وڵاتانەون و ڕژیمی زایۆنی لە شەڕی 12 ڕۆژەدا بە تیرۆری فەرماندەکان و ئاژاوەنانەوە، هەوڵی تێکدانی یەکڕیزی نیشتمانی ئێرانی بوو، کە بەختەوەرانە بە تەگبیری ڕێبەری ئێران و هوشیاری گەل، ئەو پیلانە پووچەڵ کرایەوە.

سەرلەشکەر پاکپوور بە ئاماژە بە توانستی بەرگریی ئێران، جەختی کرد: دوژمن پێی وابوو توانستی مووشەکی ئێمە لە ڕۆژانی سەرەتایی ەئو شەڕەدا کەم بۆتەوە، بەڵام ئێمە بەهێز جووڵاینەوە و ئامانجەکانی دوژمنمان بە وردبینییەکی زۆرەوە کردە ئامانج و ئێستاش ئامادەیی تەواومان هەیە بۆ وەڵامدانەوەی هر جۆرە دەستدرێژییەک لە داهاتوودا و جەهانمێک دژی دوژمن وەڕێ دەخەین.

لەو دیدارەدا هەر دوو لا جەختیان لە تۆکمەی هاوکارییە ئەمنی و ئۆپەراسیۆنبییەکان کرد و بەرپرسانی عێراقیش پابندی ئەخلاقی و سیاسیی خۆیان بە بەڵێنەکانیان لەگەڵ ئێران ڕاگەیاندەوە.

