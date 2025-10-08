  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ١٦ ١٣:٤٩

عەباس عێراقچی ئاڵوگۆڕی پەیام لە نێوان ئێران و ئەمریکای وەدرۆ خستەوە

عەباس عێراقچی ئاڵوگۆڕی پەیام لە نێوان ئێران و ئەمریکای وەدرۆ خستەوە

وەزیری دەرەوەی ئێران وتی: پاگەندەی ڕۆژنامەی ئەلجریدەی کوێت لەسەر ئاڵوگۆڕی پەیام لە نێوان ئێران و ئەمریکای وەدرۆ خستەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە وەڵام بە پرسیارێک لەسەر پاگەندەی ڕۆژنامەی ئەلجریدەی کوێت سەبارەت بە ئاڵوگۆڕی پەیام لە نێوان ئێران و ئەمریکا وتی: ئەو پاگەندەیەی ڕۆژنامەی ئەلجریدەی کوێت وەدرۆ دەخەمەوە.

بە گوێرەی ئەم ڕاپۆرتە، ڕۆژنامەی ئەلجریدەی کوێت لە زمانی سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دەرەوەی ئێرانەوە ڕاپۆرتی دابوو کە پێوەندیگەلێک لە نێوان عەباس عێراقچی و ستیڤ ویتکاف گیراوە و دوولایەنەکە لەسەر گەڕانەوە بۆ مێزی دانوستانی ئەتۆمی جەختیان کردووە.




News ID 57122

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت