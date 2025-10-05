هەڵبژاردنەکانی سووریا هەلێکە بۆ پتەو کردنەوەی دەسەڵاتی شەرع و پەراوێز خستنی کورد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هەواڵدەری فەڕەنسا لە ئەو بارەوە دەنووسێت: ئەو هەڵبژاردنە بە ئامانجی پتەو کردنەوەی دەسەڵاتی شەرع بەڕێوە دەچێت، چونکوو مەرجی زۆرری بۆ دانراوە و تەواو سنووردار کراوەتەوە و بە پێێ ڕاگەیاندنەکان و یاساکانی هەڵبژاردن، بەربژێرەکان نابێت لە پاڵثشتانی حکومەتی پێشوو بن و نابێت جودایی خواز بن. لە بەیاننامەی هاوبەشێک کە لە مانگی ڕابردوو بڵاو کرایەوە زیاتر لە 12 ڕێکخراوی نادەوڵەوتی هۆشووداریان داوە کە ئەو ڕەوتە ئیزن دەداتە شەرع کە زۆرینەی پەرلەمانی لە ئەو کەسانە پێک بێ کە ئەو هەڵیانیبژاردووە و یان سەر بە ئەو و دەسەڵاتەکەی بن، کارێک کە بنەمای چەند دەنگی لاواز دەکاتەوە.



بەسام ئەحەمد بەرپرسی جێبەجێکاری گرووپی فەڕەنسی بۆ ڕاستی و دادپەروەری دەڵێت: دواتنن هەر ناوێک ، جگە لە هەڵبژاردن لەسەر ئەو ڕەوتە بنێن.





