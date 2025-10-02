  1. ئێران
سپای پاسدارانی ئێران پەیامێکی هەڕەشەی بڵاوکردەوە

بە بۆنەی ساڵڕۆژی ئۆپەراسیۆنی بەڵێنی ڕاستەقینەی دوو، سوپای پاسداران، پەیامێکی نوێ بڵاوکردەوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سوپای پاسداران جەختی لەوە کردەوە: "بەڵێنی ڕاستەقینەی دوو" پەیامێکی ڕوون بوو بۆ جیهان و ڕژێمی زایۆنیستی خراپەکار کە سەردەمی هەڕەشەی بێ پاساو کۆتایی هاتووە.

سپای پاسداران، بە بڵاوکردنەوەی ڕاگەیەندراوێک بە بۆنەی ساڵڕۆژی ئۆپراسیۆنی بەڵێنی ڕاستەقینەی ٢، وێڕای یادکردنەوەی یادکردنەوەی فەرماندە شەهیدەکان، ڕایگەیاند کە ئەم ئۆپراسیۆنە نەک تەنیا سزای سەخت لە وەڵامی دەستدرێژی و تاوانکارییەکانی دوژمن، بەڵکوو هەڵگری پەیامی "کۆتایی سەردەمی هەڕەشەی بێ پاساو" بوو.

هەروەها جەخت لەوە دەکاتەوە: هەر هەڵەیەکی نوێ و ئەگەری دەستدرێژییەک لە ئۆردوگای دوژمنەوە وەڵامێکی قورستر و وردتر و کوشندەتری دەبێت لە ڕابردوو.

