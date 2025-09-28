پەڕلەمانی ئێران هێشتا بۆ کشانەوەی لە NPT بڕیاری نەداوە

بێهنام سەعیدی ئەندامی لیژنەی سەرۆکایەتی کۆمیسیۆنی ئەمنی نیشتمانی و سیاسەتی دەرەوەیی مەجلیسی شۆڕای ئیسلامی ئێران، لە لێدوانێک بۆ هەواڵنێری ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەبارەت بە دوادۆخی لێکدانەوەی پلانە جۆراوجۆرەکان بۆ کشانەوەی ئێران لە پەیمانی قەدەغەی پەرەدان بە چەکی ئەتۆمی(NPT) وتی: پەرلەمانتاران پلانی جۆراوجۆریان لەو بوارەدا ئاراستەی کۆمیسیۆنی ئەمنی نیشتمانی و سیاسەتی دەرەوەیی مەجلیس کردووە و ئەو پلانانە پاش چەندین دانیشتن بۆ لێکدانەوە و کۆبەندی، بە شێوەی یەکپارچەکراوە و لە چوارچێوەی پلانێکی یەکەدا ئامادەکراوە، بەڵام تا ئێستا ئاراستەی خود مەجلیس نەکراوە.

وتیشی: بڕیاری کۆاتیی لەبارەی ئاراستەکرانی پلانی هاوپەیوەند بە کشانەوەی ئێران لە NPT بە دانیشتنی گشتیی مەجلیس بۆ لێکدانەوە و تێپەڕاندنی قۆناغە هەستیارەکانی، پێویستی بە هاوئاهەنگیی پێویست لەگەڵ ئەرکان و بنکە جۆراوجۆرەکانی نیزامە، چونکە ئەگەرچی مەجلیس وەک دامودەزگایەکی سەربەخۆ بڕیاری خۆی دەدات، بەڵام لە پرسە کەڵان و هەستیارەکانی وەک کشانەوەی لە NPT و ئەویش لە هەلومەرجی ئێستادا، پێویستە هاوئاهەنگی و ڕێککەوتنی پێویست لەگەڵ ئەرکانی نیزام لە ئارادا بێت، بۆ ئەوەی بە یەکدەنگی پیلانی دوژمنان پووچەڵ بکەینەوە.

سەعید ئاشکرایشی کرد کە لە دانیشتنە نائاساییەکانی مەجلیسدا، نوێنەرانی ڕوانگەی جۆراوجۆریان لەبارەی کشانەوەی لە NPT و لەوان یاسای هەڵپەساردنی هاوکاری لەگەڵ ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی، کەمکردنەوەی هاوکارییەکان بەبێ کشانەوەی فەرمی لە NPT، وەک ئاکارێکی هاوشێوەی ئاژانس، ئاراستە کردووە.