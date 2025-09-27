نۆهەمین فێستیڤاڵی "فیلم ئامەد" دەستی پێکرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، نۆهەمین خولی فێستیڤاڵی بەڵگەفیلمی "فیلم ‌ئامەد" بە هاوکاریی شارەوانی پیاس(کایاپینار) و ئەنجومەنی ئاکادیمای سینەمای ڕۆژهەڵاتی ناوین، بە نمایشی فیلمی "ژینوار" لە ناوەندی کۆنگرەی چاندی ئامەد بە بەشداریی سەدان کەس و لەوان نوێنەرانی پارتە سیاسیی و دامودەزگا مەدەنییەکان دەستی پێکرد.

لە ڕێوڕەسمی کرانەوەی ئەو فیستیڤالە، پاش وتاردانی مستەفا بایدەمیر لە ئەنجومەنی ئاکادیمیای سینەمای ڕۆژهەڵاتی ناوین و ئەندامی بەڕیوەبەری فێستیڤاڵەکە، بێریڤان گوڵشەن‌سەنجار هاوشارەوانی پیاس و مێهمەت ئاتلی، هونەرمەندی ناسراوەی کوردی تورکیا، بەڵگەفیلمی "ژینوار" لە دەرهێنانی نادیا دەروێش سەبارەت بە ژیانی ژنان لە گوندەکانی کوردستانی سووریا پاش جێگربوونی ئیدارەی خۆسەری کوری، نمایش درا.

شایانی باسە کە ئەم فێستیڤاڵە بە دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی" تا 30ی سێپتامبێر بەردەوام دەبێت.