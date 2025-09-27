سەرۆک کۆماری عێراق: ئێران هەمیشە وتوویەتی چەکی ئەتۆمی ناوێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەبدوللەتیف ڕەشید سەرۆک کۆماری عێراق لە گفتوگۆ لەگەڵ کەناڵی فڕانس 24 جەختی کرد: هیوادارین هێرشەکان بۆ سەر دامەزراوە ئەتۆمییەکانی ئێران لەلایەن ئەمریکا یان ئیسرائیلەوە دووپات نەبێتەوە، لایەنی ئێران بەردەوام جەختی کردووە کە قەد بەدوای چەکی ئەتۆمییەوە نییە.



ناوبراو سەبارەت بە گۆڕانکارییەکانی ناوچەکەش وتی: دۆخی کارەسات باری غەززە لە سێبەری ڕژانی خوێنی منداڵان و بێ تاوانەکان و نەبوونی خۆراک و دەرمان ناتوانێت بۆ هەتایە درێژەی هەبێت.



ڕەشید وتیشی: هەمووان لە ناوچەکە نیگەرانن لە هێرشەکانی ئیسرائیل. هەنگاوی یەکەم بۆ بەدی هاتنی ئاشتی و سەقامگیری ڕاگرتنی هێرشەکانە.



ناوبراو سەبارەت بە سەربازانی ئەمریکیش وتی: پاشماوەەی ئەو سەربازانە لە عێراق یان بەجێهێشتنی وڵات بە پێی ڕێککەوتنی نێوان بەغدا و واشنتۆن دەچێتە پێشەوە. ئێمە گەییشتووینەتە قۆناغێک کە چی دیکە پێویست بە بوونی هێزی چەند هاووڵاتی یان ئەمریکی بۆ درێژخایەن نییە و کاتی چوونە دەرەوەی ئەو هێزانە پێوەندی بە دوولایەنەکەوە هەیە.



ڕەشی د درێژەی دا: داعش شكستی خواردووە و سەرجەم سنوورەکانی عێراق لە کۆنترۆڵدایە. ئێمە هەر جۆرە جموجوڵێکی تیرۆریستی لە ناوچەکە چاەدێری دەکەین. بەدوای داخستنی کەمپی هۆڵین چونکوو ئەو کەمپە لە سنوورەکان، بۆ سووریا و عێراق و تەنانەت تورکیاش هۆی مەترسییە. سەبارەت بە حەشدی شەعبیش ئەبێ بڵێم کە ئەوان بەشێک لە هێزە ئەمنیەکانی عێراقین کە بۆ بەرەنگار بوونەوەی داعش و تیرۆریزم پێک هاتن.











