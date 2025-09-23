  1. وه‌رزش
درەوشانەوەی دوو یاریزانانی کورد و گەنجی شەترەنج لە ئاستی ئێراندا

یاریزانانی گەنجی کوردستانی لە کێبەرکێی پاڵەوانێتی ئێراندا دوو میدالیای زێر و زێوی مسۆگەر کرد.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە کێبەرکێی نیشتمانی شەتەرنجی ئێراندا کە بۆ 3 ڕۆژ لە پارێزگاکانی قوم و قەزوێن بەڕێوەچوو، 2 یاریزانی مێرمنداڵ و لاوی کورد دوو میدالیای زێر و زێوی ئەو کێبەرکێیانەیان مسۆگەر کرد.

لەو کێبەرکێیەدا، ئایهان ڕەهبەر لە قۆناغی تەمەنی ژێر 12 ساڵ و ماهان فەرەجی لە قۆناغی تەمەنی سەروو 15 سال، بە نۆرە میدالیای زێر و زێوی ئەو ڕکابەرییان بردەوە و بەو بۆنەیەوە بانگهێشتی یانەی نیشتمانی شەترەنجی ئێران کران و مۆڵەتی بەشداری لە ڕکابەریگەلی پاڵەوانێتی ئاسیا بۆ ساڵی 2025ی تایلندیان بەدەست هێنا.

