دووەمین مێهرەجانی شێعری ژنان لە هەڵەبجە بەڕێوەچوو

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دووەمین مێهرەجانی ئەدەبیی شێعری ژنان بە دروشمی "ژنان تەنیا بە قەڵەمی خۆیان ڕازەکانیان دەنووسن"، بە هەوڵی ئیدارەی گشتیی هونەر و کەلتووری حەڵەبجە و بە ئامادەبوونی نوخشە ناسح، پارێزگاری هەڵەبجە و چەندین بەرپرسی تری دەوڵەتی، ڕۆشنبیران و لایەنگرانی شێعر، ڕۆژی پێنج‌شەممەی ڕابردوو (18ی سێپتامبێر) لە هۆڵی پرۆفیسۆر مستەفا زەلمی بەڕیوە چوو.

لە ڕێوڕەسمی کۆتایی دووەمین مێهرەجانی ئەدەبیی شێعری ژنان، هەشت ژن وەک شاعیرانی هەڵبژاردەی ئەو خولە خەڵات کران کە بریتی بوون لە: شەیدا مەعرووف، ژیان قەرەداغی، کەتان خادمی، ڕێزان قەساب، شەرمین وەلی، سازین شەهید تالب، ڕێبین شیرین و لەیلا ڕەزایی.