سەرلەشکەر مووسەوی: گەل و هێزی چەکداری ئێران لە پشتی قەتەرن

سەرۆکی ئەرکانی گشتیی هێزی چەکداریی ئێران لە پەیوەندی تەلەفونی لەگەڵ جێگری سەرۆک وەزیران و وەزیری ڕاوێژکاری بەرگریی قەتەر، وێرای ئیدانەکردنی دەستدرێژیی ڕژیمی زایۆنی بۆ سەر ئەو وڵاتە، وتی: گەل و هێزی چەکداریی ئێران لە پشتی قەتەرن.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرلەشکەر سەید عەبدولڕەحیم مووسەوی سەرۆکی ئەرکانی گشتیی هێزی چەکداریی ئێران لە گفتوگۆی تەلەفونی لەگەڵ سعوود بێن عەبدولڕەحمان ئالی سانی، جێگری سەرۆک وەزیران و وەزیری ڕاوێژکاری بەرگریی قەتەر، هێرشی تیرۆریستیی ڕژیمی زایۆنی بۆ سەر قەتەری، بە هێرشێکی جەنایەتکارانە زانی و وتی: ئێران ئەو ڕووداوە بە توندی ئیدانە دەکات و ئەرکانی گشتیی هێزی چەکداریی ئێرانیش هەر دوابەدوای ڕووداوەکە، ڕاگەیێندراوێکی بڵاو کردەوە.

سەرلەشکەر مووسەوی وتیشی: هێزی چەکداری کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ پاڵپشتی لە برایانی قەتەریی خۆی دڕدونگ نابێت، چونکە پەیوەندییەکانی دوو وڵات و دوو گەل، بەردەوام بەپێی برایەتی بووە و ئێمە گەلی قەتەر لە بەرامبەر دوژمنان و بە تایبەت دوژمنێکی وەک ڕژیمی زایۆنی کە هۆکاری سەرەکیی ئاژاوە و ناسەقامگیرییەکانی ناوچە بەتەنیا بەجێ ناهێڵین.

ناوبراو پاڵپشتیی بێ‌بڕانەوەی ڕۆژئاوا و بە تایبەت ئەمریکا لە داگیرکاری و بایکوت و کۆمەڵکوژیی ڕژیمی زایۆنی لە دژی خەڵکی بێ‌تاوانی فەلەستین و دەستدرێژیی بۆ سەر وڵاتانی ناوچەی بە هۆکاری سەرەکیی ملهوڕی و دەستدرێژکارییەکانی ئیسرائیل زانی و جەختی کرد: دەوڵەت و گەل و هێزی چەکداریی قەتەر دڵنیا بن کە کۆماری ئیسلامی ئێران و هێزی چەکداریمان تا کۆتایی لە پشتیان دەبێت.

