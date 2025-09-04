ڕژێمی سووریا دادوەر و فەرمانبەرانی کوردی لە دادگاکانی عەفرین دەر کرد

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دەوڵەتی کاتی سووریا بە پێی حوکمێکی نوێ، دادوەر و فەرمانبەرە کوردەکانی لە دادگاکانی عەفرین بەرەو حەلەب گواستەوە و فەرمانبەری عەرەبی لەوێ جێگیر کرد.



چاوەدێرانی خۆجەیی پێیان وایە ئەو حوکمە لە درێژەی سیاسەتی بە عەرەب کردنی ئیدارەکانی ناوچەکەیە و دەفرایەتی خۆجەیی لاواز و بێ نرخ دەکاتەوە. ئەمە لە حاڵێکدایە کە زۆربەی دانیشتووانی کوردی ناوچەکە بۆ وەرگرتنەوەی ماڵ و داراییەکانیان پشتیان بە ئەو کەسانە لە دادگاکان بەستبوو، کە هەر ئەوە بووەتە هۆی نیگەرانی بۆ ئەوەی کە دانیشتووانی سەرەکی ئەو ناوچە بۆ هەمیشە لە مافی خۆیان بێبەری بن.









