ڕۆئینگ‌سواری مەهابادی پلەی دووەمی ئاسیای مسۆگەر کرد

سەرۆکی ئیدارەی وەرزش و گەنجانی مەهاباد لە مسۆگەرکردنی میدالیای زێوی ڕۆئینگی دوو کەسی لە ڕکابەرییەکانی پاڵەوانێتی گەنجانی ئاسیا لە لایەن گەنجێکی مەهابادی، لە شێنیانگی چین هەواڵی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، نەورۆز عەلی‌مەردان، وتی: مانی ڕەحمانی، گەنجی لێهاتوو مەهابادی و ئەندامی یانەی نیشتمانی وێرای بەهراد لگاری‌نژاد، لە وەرزشی ڕۆئینگی دوو کەسی، پاش سەرکەوتن بە سەر ڕکابەرانی چین، عێراق، ژاپۆن و ئۆزبەکستان و بە تۆمارکردنی کاتی ۶:۲۶.۴۶ خولەک، پاش چینی تایپە، پلەی دووەم و میدالی زێوی کێبەرکێی پاڵەوانێتی گەنجانی ئاسیایان لە شێنیانگی چین‌ مسۆگەر کرد.

ناوبراو بە ئاماژە بە سەرڕاهێنەریی یانەی نیشتمانی گەنجانی ڕۆئینگ‌سواری ئێرانی لە لایەن تاهیر کەبووتەری، وتیشی: لە ڕکابەرییەکانی پاڵەوانێتی ئاسیادا کە لە 3 تا 9ی خەرمانان لە شێنیانگی چین‌دا بەڕيوەچوو، نوێنەرانی چینی تایپە پلەی یەکەم و چین پلەی سێهەمی بەدەست هێنا.

