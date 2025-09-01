بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، نەورۆز عەلیمەردان، وتی: مانی ڕەحمانی، گەنجی لێهاتوو مەهابادی و ئەندامی یانەی نیشتمانی وێرای بەهراد لگارینژاد، لە وەرزشی ڕۆئینگی دوو کەسی، پاش سەرکەوتن بە سەر ڕکابەرانی چین، عێراق، ژاپۆن و ئۆزبەکستان و بە تۆمارکردنی کاتی ۶:۲۶.۴۶ خولەک، پاش چینی تایپە، پلەی دووەم و میدالی زێوی کێبەرکێی پاڵەوانێتی گەنجانی ئاسیایان لە شێنیانگی چین مسۆگەر کرد.
ناوبراو بە ئاماژە بە سەرڕاهێنەریی یانەی نیشتمانی گەنجانی ڕۆئینگسواری ئێرانی لە لایەن تاهیر کەبووتەری، وتیشی: لە ڕکابەرییەکانی پاڵەوانێتی ئاسیادا کە لە 3 تا 9ی خەرمانان لە شێنیانگی چیندا بەڕيوەچوو، نوێنەرانی چینی تایپە پلەی یەکەم و چین پلەی سێهەمی بەدەست هێنا.
