حامیان ژین یەکێک لە بێریڤانەکان دەڵێت: هەموو ڕۆژێک بە دەنگی فڕۆکەی جەنگییەوە هەڵدەستێین. ئێمە هیوامان بە ئاشت یهەیە بەڵام کاتێک لە دەوروبەرمان هێزی سەربازی، بنکە و چاوەدێری دەبینین، هیواکانمان کەمڕەنگ دەبێتەوە. ئەگەر پەکەکە چەکی داناوە، کەواتە سەربازەەکانیش ئەبێ ئەو کێوانە بەجێ بهێڵن.
حوسنا ئاتمان دەڵێت: بۆ ئێمە ئاشت یبەس نەمانی قەدەغەکان نییە، بەڵکوو ئەبێ زیندانەکان چۆڵ بکرێن و ئۆجالان ئازاد بکرێت. هەروەها وتیشی کە زۆربەی ناوچەی مینیان تێدا چێندراوە و ئێمە ناتوانین ئاژەڵەکانمان بلەوەڕێنین و تا کاتێک کە ئەو لەمپەڕانە هەن، ئاشتی ڕاستەقینە بەدی ناکرێت.
بێریڤانەکانی چیای کاتو مارینوس: ئەگەر ئاشتی لەگەڵ کورد ڕاستە، سەربازەکانتان بکشێننەوە
بێریڤانەکانی چیای کاتو مارینوس کە بۆ ساڵەهایە لە سێبەری شەرکەر و بنکە سەربازییەکان ژیان دەکەن، داوای نەمانی قەدەغە سەربازییەکان و کۆتایی هێنان بە بوونی سەربازی لە ئەو ناوچەیەیان کرد.
بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە حاڵێكدا کە عەبدوڵڵا ئۆجالان بە پەیامی خپی دەسپێکەری ڕەوتی ئاشتی بوو، بەڵام چیاکانی کاتو مارینوس لە نێوان شڕناخ و جۆلەمێرگ هێشتا قەدەغەکان، بنکە سەربازییەکان و گەشتی شەڕکەرەکان ژیانی خەڵکی ئەو ناوچەیەی لە ژێر کاریگەرییە. بێریڤانەکان دەڵێن ئەگەر بەڕاستی ئاشتی کراوە، ئەبێ ئەو سنوورانە کۆتایی پێبێت، بنکەکان دابخرێن و ئەوان بتوانن ئازادانە لە لەوڕگە و دەشتەکان ژیان بکەن.
