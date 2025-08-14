بێقەراری عاشقانی حەزرەتی حسێن بۆ کەربەلا؛ ئێران لە ماتەمدایە



ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرلەبەیانی پێنجشەممە هاوکات لەگەڵ ئەربەعینی حسینی خەڵکی سەرتاسەری ئێران بە بەشداری لە ڕێپێوانی بەجێماوان، عەسقی خۆیان بە ئیمام حسێن و هەروەها هاودڵی و یەکگرتووییان نیشان دەدەن.





بەڕێوەچوونی پیاسەی بەجێماوانی ئەربەعینی ئیمام حسێن

ڕێوڕەسمی ڕێپێوانی ئەربەعینی حسێنی هاوکات لەگەڵ سەرتاسەری ئێران لە شاری سنە بە بەشداری چین و توێژەکانی خەڵک بەڕێوە چوو و عاشقانی ئیمام حسێن شینیان گێرا.









هاوکات لەگەڵ سەرتاسەری ئێران، پیاسەی بەجێماوانی ئەربەعین بە بەشداری پڕشکۆی خەڵکی ئەردەبێڵ لە ڕێگای حەرەمی ئیمازادە ساڵحەوە تا حەرەمی سەید سەدرەدین ئەردەبێڵ بەڕێوە چوو.



دەسپێکی ڕێوڕەسمی ڕێپێوانی بەجێماوانی ئەربەعین لە زاهیدان



ڕێوڕەسمی ڕێپێوانی بەجێماوانی ئەربەعین لە چەند خولەک پێشەوە هاوکات لەگەڵ سەرتاسەری ئێران لە ڕێگایەکی سێ کیلۆمەتری دەستی پێکرد و لە ئەو ڕێگایەدا 50 موکب میوانداری لە تازیەباران دەکەن.





کۆبوونەوەی عاشقانی حسێن لە بارەگای ئیمام ڕەزا لە مەشهەد بەڕێوە چوو

بارەگای ئیمام ڕەزا، لە ڕۆژی ئەربەعینی ئیمام حسێن، میوانداری کۆبوونەوەی عاشقانی حسێنە و کۆبوونەوەی بەشکۆی ئەو عاشقانە بەڕێوە دەچێت



هەروەها ڕێوڕەسمی پیاسەی بەجێماوانی ئەربەعین لە شارەکانی قەزوێن، شارکورد، مەشهەد، نەیشابوور، دەماوەند، ڕەشت، بجنوورد، بەندەری دەیر، خۆراسانی باشووری، شیراز ، هەمەدان، ئاستانەی ئەشرەفیە، کرمان بە شێوەی بەشکۆ بەڕێوە چوو.