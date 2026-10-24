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AP ١٤٠٥ گەڵاڕێزان ٢ ٢٠:٤٦

سەرۆکی دەسەڵاتی داد چووە دیداری ڕێبەری باڵای ئێران

سەرۆکی دەسەڵاتی داد چووە دیداری ڕێبەری باڵای ئێران

حوجەتولئیسلام موحسینی ئێژەیی بەرپرسی دەزگای دادی ئێران لەگەڵ ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی دیداری کرد.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە کۆبوونەوەکەدا حوجەتولئیسلام موحسنی ئێژەیی، سەرۆکی دەسەڵاتی دادی ئێران لەگەڵ ئایەتوڵا سەید موجتەبا خامنەیی ڕێبەری باڵای ئێران دیداری کرد.

لەم دیدارەدا جەخت لە زیادکردنی سەرمایەی کۆمەڵایەتی نیزام کرایەوە لە ڕێگەی فراوانکردنی دادپەروەری و دەستەبەرکردنی مافە گشتیەکان و بەرەنگاربوونەوەی کاریگەرانەی گەندەڵی، مامەڵەکردن بە خێرایی و ورد، و جێبەجێکردنی بڕیارەکان لەکاتی خۆیدا ، گۆڕانکاریی هەمەلایەنە و بەرجەستە لە سیستەمی دادوەری، زۆرترین بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای نوێ لە پرسە گرنگەکاندا، بەتایبەتی چاودێریکردنی جێبەجێکردنی دروستی یاساکان و ئەنجامدانی پشکنینی بەردەوام هاوکاریکردن لە بەڕێوەبردنی ڕێکخراوەکان و دامەزراوەکان، چارەسەرکردنی وازهێنان لەو کردەوانەی کە دەبنە هۆی تاوان، هەوڵدان و پلاندانان بۆ بەرەنگاربوونەوەی یەکلاکەرەوەی تاوان و نەهێشتنی زەمینەی پێشێلکارییەکان بە هاوکاری لەگەڵ دەزگا بەرپرسیارەکان، و جددیەت لە وەرگرتنەوەی مافەکان و زیانەکانی ماددی و ئەخلاقی کە لە ئەنجامی تاوانەکانی تاوانبارانی ئەمریکی-زایۆنیستەوە دێتە ئاراوە.

News ID 60672

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