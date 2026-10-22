  1. ئێران
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ٣٠ ٢١:١٢

ئێران شارێکی درۆنیی ئاشکرا کرد

ئێران شارێکی درۆنیی ئاشکرا کرد

فەرماندەی گشتیی ئەرتەشی ئێران ڕایگەیاند کە ئەمڕۆ ئێمە لە پێگەیەکی باشترداین لە بواری کەرەستەی پێویست بۆ شەڕی ناهاوسەنگ چ لە ڕووی چەندایەتی و چ لە ڕووی چۆنایەتییەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار ئەمیر حاتەمی، فەرماندەی گشتیی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامیی ئێران، وێڕای سەردانی یەکێک لە ناوەندەکانی بەرهەمهێنانی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی شەڕی ئەرتەش، ئاماژەی بە ئاستی ئامادەیی ئێستای ئەرتەش و چالاکی هێزەکانی ئەم ڕێکخراوە کرد.

سەردار مووسەوی ڕایگەیاند: ئێمە لە دوو شەڕی سەپێنراوی ڕابردوودا ئەزموونی گرنگمان بەدەست هێناوە، لەوانە ئەوەی کە ئەم دوژمنە نابێ متمانەی پێبکرێت و پێویستە هەوڵ بدرێت بۆ زیادکردنی ئامادەیی.

سەبارەت بە ڕۆڵی چەکی بێ سەرنشین لە شەڕەکانی ئەمڕۆدا، فەرماندەی گشتیی ئەرتەش زیادی کرد: ئەمڕۆ چەکی بێ سەرنشین، لە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و هۆڤەرکرافتەوە تا دەگاتە مایکرۆفڕۆکە، بەکارهێنانێکی زۆر زیاتری بە ئەرکی جیاوازەوە دۆزیوەتەوە و ئەم چەکانەش لە ڕێبازی بەرگریی ئێرانی ئیسلامیدا جێگەیەکی تایبەتیان هەیە.

News ID 60660

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