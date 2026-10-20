نێردەی تایبەتی ئەمریکا : واشنتۆن ئامادەی گفتوگۆ لەگەڵ تارانە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە پشت بەستن بە ئاژانسی ئانادۆڵو باڵوێزی ئەمریکا لە تورکیا و نێردەی تایبەتی دۆناڵد ترامپ، سەرۆک کۆماری ئەمریکا بۆ کاروباری سووریا و عێراق، تۆم باراک ئیدیعای کرد کە واشنتۆن لە هەوڵی گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی ئاشتیانە لەگەڵ ئێراندایە و دۆناڵد ترامپ سەرۆک کۆماری ئەمریکا ئامادەیە بۆ وتووێژ لەگەڵ تاران.

باراک ڕۆژی سێشەممە لە ئەنجومەنی ئاسایشی جیهانی لە دەوحەی پایتەختی قەتەر قسەی کرد، بەبێ ئەوەی باس لە پێشێلکردنی بەڵێنەکانی ئەمریکا بکات لە کاتی دانوستانەکاندا، بێمتمانەیی نێوان ئەمریکا و ئێرانی بە یەکێک لە بەربەستە سەرەکییەکانی بەردەم پێشکەوتن لە دانوستانەکاندا زانی و ڕایگەیاند کە هەوڵە دیپلۆماسییەکان بەردەوامن بە نێوەندگیری قەتەر، عومان، پاکستان و سویسرا بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکان.

پێشنیاری کرد کە پێداچوونەوەی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباد دەتوانێت بنەمایەک بێت بۆ دەستپێکردنەوەی گفتوگۆکان.

بە وتەی ناوبراو، ڕێککەوتنەکە دەتوانێ ئاگربەست و کردنەوەی ڕێڕەوی دەریایی و ڕێوشوێنی کەمکردنەوەی فشارە ئابوورییەکان بۆ سەر ئێران لەخۆ بگرێت.

نوێنەری ئەمریکا هەروەها دانی بەوەدانا کە داهاتووی سیاسی ئێران دەبێ لە لایەن گەلەکەیەوە دیاری بکرێت نەک بە گۆڕینی سەپێنراوی دەرەکی.

باراک بە ئاماژەدان بە مێژووی دەستێوەردانەکانی سەربازی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست وتی کە هەوڵەکان بۆ گۆڕینی سەرکردە و حکومەتەکان چەندین جار کاردانەوەی پاشەکشەی هەبووە. ناوبراو بانگەشەی ئەوەی کرد کە ئەمریکا لە ٢٣ بۆنەدا دەستوەردانی لە ناوچەی فراوانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کردووە بۆ گۆڕینی حکومەتەکان، بەڵام ئەو هەوڵانە ئەنجامی چاوەڕوانکراویان نەبووە.

لە وەڵامی پرسیارێکدا کە ئایا شەڕی ئەمریکا و ئیسرائیل دژی ئێران هەڵە بووە، وتی: نازانم هەڵە بووە یان نا.

باراک ئیدیعای کرد کە ئامانجی سەرەتایی ئیدارەی ترامپ لە دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان دژی ئێران لە ٢٨ی شوباتدا بەرپەرچدانەوەی ئەو شتە بوو کە واشنتۆن وەک هەڕەشەیەکی ئەتۆمی نزیک دەیبینی، نەک گۆڕینی حکوومەتی ئێران.

ناوبراو بە ئاماژەدان بە دەرئەنجامە نەخوازراوەکانی شەڕ لە ناوچەکە و دەرەوەی ئەو وڵاتە، جەختی لەوە کردەوە کە حکومەتی ئەمریکا نایەوێت ململانێکان بەردەوام بێت و دۆخی دەرئەنجامی شەڕەکەی بە “ترسناک” وەسف کرد.