وەزیری دەرەوەی ئێران: نائەمنی لە گەرووی هورمز بە هۆی شەڕەنگێزیی ئەمریکا و ئیسڕائیلە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران کە بە مەبەستی بەشداری کردن لە دانیشتنی ٥٢ی ئەنجومەنی وەزیرانی ڕێکخراوی هاوکاری ئیسلامی سەفەری بەغدای کردووە، سەرلەبەیانی ئەمڕۆ لە پەراوێزی دانیشتنەکەدا لەگەڵ بەدر عەبدولعالی وەزیری دەرەوەی میسر کۆبووەوە و وتووێژی کرد.

لەم دیدارەدا هەردوولا بیروڕایان لەبارەی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان و پێشهاتە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکان ئاڵوگۆڕ کرد.

لەم دیدارەدا هەڵوێستی ئێران سەبارەت بە پێشهاتەکانی ناوچەکە ڕوونکرایەوە. وەزیری دەرەوەی ئێران ئاماژەی بەوەدا کە نائەمنی لە گەرووی هورمز دەرئەنجامی ڕاستەوخۆی کردەوەی شەڕانگێزانەی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنیستییە کە لە 9ی ڕەشەمەوە دەستی پێکردووە و تا ئێستا بە شێوەی جۆراوجۆر بەردەوام بووە.

وەزیری دەرەوەی ئێران بە ئاماژەدان بە پابەندبوونی ئێران بە دیپلۆماسی و ئاشتی لە ناوچەکەدا وەبیری هێنایەوە کە کۆماری ئیسلامی ئێران هەمیشە پابەند بووە بە دیپلۆماسی بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکان بە ڕێبازێکی بەرپرسیارانە، بەڵام لایەنی ئەمریکی چەندین جار ڕێککەوتنەکەی شکاندووە و لە دوایین حاڵەتیشدا تەنیا دوو هەفتە دوای واژۆکردنی لێکتێگەیشتن بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕ بەڵێنەکەی شکاند.