هێزی دەریایی سپا: تانکەرێکی زەبەلاحی نەوت لە گەرووی هورموز تەقییەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هێزی دەریایی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە بەیاننامەیەکدا تەقینەوەیەکی بەرفراوان لە ناو تانکەرێکدا دوای ئەوەی بەر مینێکی دەریایی لە گەرووی هورمز کەوت، ڕاگەیاند.

دەقی بەیاننامەکە بەم شێوەیەیە:

تانکەرێکی نایاسایی کە زیاتر لە دوو ملیۆن بەرمیل نەوتی خاوی هەڵگرتبوو، کە هەوڵی دەدا بە گەرووی هورمزدا تێپەڕێت بە شێوەیەکی نایاسایی، خۆی کێشا بە مینێکدا و تەقینەوە و ئاگرێکی توندی لێکەوتەوە.

تانکەرەکە بە کوژاندنەوەی هەموو سیستەمێکی جی پی ئێس و ڕادارەکانی، بە فێڵ و پشتیوانی سوپای تیرۆریستی و قاچاخچی ئەمریکی هەوڵیدا بە گەرووی هورمزدا تێپەڕێت.

هێزی دەریایی سپای پاسداران ڕایدەگەیەنێت: گەرووی هورمز داخراوە و ئەنجامی پێشێلکردنی ڕێساکانی ئێران لە گەرووی هورمز لە لایەن کەشتیەکانەوە سووتانە لە ئاگری متمانە کردن بە سوپای تیرۆریستی ئەمریکا.