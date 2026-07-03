فەرماندەی گشتیی ئەرتەش: بێ گومان تۆڵەی خوێنی ڕێبەری شەهید دەکەینەوە

فەرماندەی گشتیی ئەرتەشی کۆماری ئیسلامی ئێران وتی: بە ئیرادەیەکی بەهێزتر بە دوژمنانی نەتەوەی ئێران ڕادەگەیەنین کە تۆڵەی خوێنی ئیمامی شەهید و هەموو شەهیدان دەکەینەوە.



بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، سەرلەشکەر ئەمیر حاتەمی، فەرماندەی گشتیی ئەرتەش، لە پەراوێزی ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی فەرماندە باڵاکانی هێزە چەکدارەکان لەگەڵ ڕێبەری شەهید، ڕایگەیاند: بێ گومان ئەم شەهیدبوونە ئیرادەی ئێمەی بەهێزتر کردووە و ئەمڕۆش بە ئیرادەیەکی بەهێزتر، بە دوژمنانی نەتەوەی ئێران، ئەمریکای تاوانبار ڕادەگەیەنین و ڕژێمی خیانەتکار و تاوانبار زایۆنیستی، کە تۆڵەی خوێنی ئیمامی شەهیدمان و هەموو شەهیدەکانمان دەکەینەوە.