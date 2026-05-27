ڕاوێژکاری ڕێبەری ئێران: گەرووی هورموز گەرەنتی ڕێککەوتنە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی ئەکبەر ویلایەتی لە سۆشیال میدیا نووسیویەتی: مێژوو شایەدی ئەوە دەدات کە هەموو ئەو داگیرکەرانەی کە بە ئارەزووی هەژموون هاتوون، لە ئەسکەندەرەوە تا چەنگیز و ترامپ، هەموویان لە هەرسکردنی شارستانیەتی دەوڵەمەندی ئێراندا هەرس بوون.

ئاماژەی بەوەشکرد: "نەتەوە بوون" ڕەسەنایەتییەکی شارستانی و ڕەگداکوتاوی قووڵە، نەک کاڵایەک کە بە پترۆدۆلار بکڕدرێت یان بەکرێ بگیرێت.

وتیشی: هێڵی سووری ئێران ڕوونە؛ ئەمجارەیان کاغەز و واژۆ گەرەنتی نییە. "گەرەنتیکاری بابەتیی مانەوەی ڕێککەوتنەکە گەرووی هورموزە". جوگرافیا درۆ ناکات و دادوەری کۆتایی پەیماننامەکەیە لەسەر کاغەز.