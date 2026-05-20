وەزیری دەرەوەی ئێران: گەڕانەوە بۆ شەڕ لەگەڵ سورپرایزدا دەبێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران لە لاپەڕەی خۆی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان نووسیویەتی: دوای چەند مانگێک لە دەستپێکردنی شەڕی دژی ئێران، کۆنگرێسی ئەمریکا دانی بە لەناوبردنی دەیان فڕۆکەدا نا کە بە بەهای ملیارەها دۆلار.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئێستا بە فەرمی پشتڕاستکراوەتەوە کە هێزە چەکدارە بەهێزەکانمان یەکەم هێز بوون لە جیهاندا کە فڕۆکەی جەنگی پێشکەوتوو و بەناوبانگی ئێف ٣٥یان خستە خوارەوە.

عێراقچی جەختی لەوە کردەوە: بەو وانانەی فێربووین و ئەو زانستەی بەدەستمان هێناوە، دڵنیابن گەڕانەوە بۆ بەرەکانی شەڕ لەگەڵ چەندین سوپرایزی تردا دەبێت.