وەزیری دەرەوەی ئێران قسه بۆ گەلی ئەمریکا دەکات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە پەیامێکدا کە لە پەیجی خۆی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوی کردووەتەوە ، لە وەڵامی دەرئەنجامەکانی شەڕی ئێران لەسەر ئابووری ئەمریکا نووسیویەتی: هەموو ئەمانە دەکرا ڕوو نەدات.
ئاماژەی بەوەشکرد: بە ئەمریکییەکان دەوترێت کە دەبێت تێچووی سەرسوڕهێنەری شەڕی هەڵبژاردن لە دژی ئێران بدەن.
هێشتا بەرزبوونەوەی نرخی گاز و بڵقی بۆرسە بەلاوە بنێن. ئازاری ڕاستەقینە کاتێک دەست پێدەکات کە ڕێژەی قەرز و گرێبەستی خانووبەرەی ئەمریکا دەست بە بازدان دەکات. لە ئێستاوە ڕێژەی نەدانەوەی قەرزی ئۆتۆمبێل گەیشتووەتە بەرزترین ئاستی خۆی لە ماوەی زیاتر لە ٣٠ ساڵدا.
