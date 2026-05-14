وەزیری دەرەوەی ئێران: هەرگیز تەسلیم نابین

بە پێی ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، سەید عەباس عێراقچی لە کۆبوونەوەی وەزیرانی دەرەوەی بریکس قسەی کرد

عێراقچی وتی:وەک هەمووتان دەزانن ئێران لە ماوەی کەمتر لە ساڵێکدا بووەتە ئامانجی دوو دەستدرێژی دڕندانە و نایاسایی لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە.

هێرشەکان بۆ سەر گەلەکەمان بە پاگەندەی درۆ ئەنجام بووە کە پێچەوانەی هەڵسەنگاندن و ڕاپۆرتەکانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی و تەنانەت لێکدانەوەکانی دەزگا هەواڵگرییەکانی ئەمریکایە.

ڕاستییەکە ئەوەیە کە ئێران وەک زۆرێک لە نەتەوە سەربەخۆکان بووەتە قوربانیی فراوانخوازی نایاسایی و شەڕخوازی.

ئەمانە دیاردەی ناشرینن کە لە جیهانی ئەمڕۆدا جێگەیان نییە. ئەوانەی بەدوای سەربزێوی بێباکانەدا دەگەڕێن لەوانەیە پێیانوابێ کە ئەم کردەوانە لە بەرژەوەندی جیۆپۆلەتیکی ئەواندایە؛ بەڵام وەک چۆن گەلان و حکومەتەکانی جیهان ئەمڕۆ دەیبینن، ناسەقامگیری ناوچەیی دۆخێکی دۆڕاو و دۆڕاوە بۆ هەموو لایەنەکان، بە خودی دەستدرێژکارانیشەوە.

لە بەرامبەر ئەم توندوتیژییە ترسناکەدا، گەلی ئێران بە خۆڕاگری و شانازییەوە بەرگری لە خۆی کردووە. ئایا ئێمە لە ئایدیالی سەربەخۆیی خۆمان پاشەکشەمان کردووە؟ ئایا ئێمە تەسلیمی ئیرادە و ئیحراجی زلهێزە باڵادەستەکان بووین؟ وەڵامەکە ڕوونە: ئێمە هەرگیز ئەوەمان نەکردووە و هەرگیز نایکەین.

پێویستە ئێستا بۆ هەموو لایەک ڕوون بێت کە ئێران نەدۆڕاوە و هەرکاتێک بخرێتە ژێر گوشارەوە، بەهێزتر و یەکگرتووتر لە جاران سەرهەڵدەدات. هەروەک چۆن ئێمە ئامادەین بە هەموو هێزمانەوە شەڕ بکەین بۆ بەرگریکردن لە ئازادی و خاکەکەمان، بە هەمان شێوەش ئامادەین بۆ بەدواداچوون و بەرزڕاگرتنی دیپلۆماسی.

وەک چەندین جار جەختم کردۆتەوە، چارەسەری سەربازی بۆ هیچ پرسێک کە پەیوەندی بە ئێرانەوە هەبێت، لە ئارادا نییە. ئێمەی ئێرانی هەرگیز کڕنۆش بۆ هیچ فشار و هەڕەشەیەک دانەنین، بەڵکو بە هێز وەڵامی دەدەینەوە. هەرچەندە هێزە چەکدارە بەهێزەکانمان ئامادەن وەڵامێکی چەقێنەر و وێرانکەر بدەنەوە بە دەستدرێژکارە بیانییەکان، بەڵام گەلەکەمان ئاشتیخوازە و شەڕی ناوێت. لەم دۆخە شەرمەزارەدا ئێمە دەستدرێژکار نین؛ بەڵکو ئێمە ئەو لایەنەین کە ستەممان لێ کراوە و مافمان پێشێل کراوە.

بۆیە ئێران داوا لە وڵاتانی ئەندامی بریکس و سەرجەم ئەندامانی بەرپرسیاری کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکات، بە شێوەیەکی دوور لە دوو دڵی پێشێلکارییەکانی یاسا نێودەوڵەتییەکان لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە، لەوانەش دەستدرێژییە نایاساییەکانیان بۆ سەر ئێران، شەرمەزار بکەن؛ بۆ ڕێگریکردن لە بەسیاسیکردنی دامەزراوە نێودەوڵەتییەکان؛ هەنگاوی پراکتیکی بنێن بۆ وەستاندنی شەڕخوازی و کۆتاییهێنان بە بێ سزایی و خۆدزینەوەی پێشێلکەرانی جاڕنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان لە سزا.

ئێمە پێمان وایە کە بریکس دەتوانێت - و دەبێت - ببێتە یەکێک لە بنەما سەرەکییەکان لە داڕشتنی نەزمێکی جیهانی کە دادپەروەرتر و هاوسەنگتر و مرۆڤانەتر بێت؛ ڕیزبەندییەک کە ڕەنگە هەرگیز جێگەی ڕاست نەگرێتەوە.