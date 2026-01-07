  1. ئێران
AP ١٤٠٤ بەفرانبار ١٧ ١١:٤٤

ئێران پشتیوانی لە بژاردەی کورد بۆ سەرۆک کۆماریی عێراق دەکات

ئێران پشتیوانی لە بژاردەی کورد بۆ سەرۆک کۆماریی عێراق دەکات

کونسوڵی گشتیی ئێران لە هەولێر باسی لە تێڕوانینی ئێران کرد سەبارەت بە هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی کۆماری عێراق و بە یەک کاندید پشتیوانی کوردانی  کرد.

بەپێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەرامەرز ئەسەدی ڕایگەیاندووە، بە بۆچوونی ئێران، "باشترە لایەنە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان بە یەک کاندیدەوە بچنە بەغدا".

فەرامەرز ئەسەدی داوای لە پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی و ئەو دوو حزبە دەسەڵاتدارە کرد کە زۆرترین کورسی و هاوبەشیان هەیە لە پەرلەمانی عێراق و لایەنە سیاسییەکانی دیکەی هەرێم یەکبگرن و بە یەک کاندیدەوە بچنە بەغدا.

وتیشی: ئێمە پشتیوانی یەکڕیزی کورد دەکەین و ڕێز لە برا کوردەکانمان دەگرین.

بە گوتەی ناوبراو باشترە کورد لە نێوان خۆیاندا ڕێککەوتن بکەن لەوەی بچنە بەغدا و ناچار بکرێن لەوێ ڕێکبکەون، هیوادارم وابێت.

News ID 58169

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت