سودانی: ئامادەبوونی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق کۆتایی هات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر ، محەممەد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق لە ڕێوڕەسمی یادی فەرماندەکانی بەرخۆدان جەختی لەوە کردەوە: شەش ساڵ لەمەوبەر لە دەستدرێژییەکدا بۆ سەر سەروەری نەتەوەیی عێراق، شەهیدان ئەبومەهدی موهەندیس و سەردار سولەیمانی (فەرماندەکانی سەرکەوتن) و هاوەڵەکانیان کرانە ئامانجی هێرشێکی تاوانکاری.

ئەوەشی خستەڕوو: ئەو تاوانەی لە فڕۆکەخانەی بەغدا بەرامبەر ئەو شەهیدانە ئەنجامدراوە، پێشێلکارییەکی ئاشکرایە بۆ سەر وڵات کە دەبێت بەپێی یاسا نێودەوڵەتییەکان پارێزراو بێت. هەروەها دەسەڵاتی ئایینی ئەم هێرشەی بە تاوانێکی بەربەری وەسف کردووە.

جەختی کرد: بەشداری ئەو شەهیدانە لە شەڕی دژ بە تیرۆر و پشتیوانی لە براکانیان یەکێک بوو لە هۆکارەکانی گەیشتن بە سەرکەوتن. شەهید ئەلموهەندیس هەرچی هەیبوو بۆ عێراق بەخشی. جیاوازی لە نێوان هیچ هاووڵاتیەکی عێراقیدا نەکرد.

ڕاشیگەیاند: بەشدارییەکانی شەهید سولەیمانیش لەوە گەورەترە کە هەر کەسێک نکۆڵی لێبکات. ژیانی بە شەهیدبوون لەسەر خاکی عێراق کۆتایی هات. حکومەتی عێراق کۆتایی بە ئامادەبوونی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق هێنا و ئامادەیە بنکەی عەین ئەسەد کۆنتڕۆڵ بکاتەوە.

ئەلسودانی وتی: پرسی قۆرخکاری حکومەت لەسەر چەکیش دەوروژێنرێت بەمەبەستی چەسپاندنی سەروەری و پاڵپشتیکردنی عێراق. ئەم پرۆسەیە تەواو ناوخۆییە و دەسەڵاتی ئایینییش جەختی لەسەر دەکاتەوە.