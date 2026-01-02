  1. ئێران
AP ١٤٠٤ بەفرانبار ١٢ ١٥:١٠

کاردانەوەی وەزارەتی دەرەوەی ئێران بە تویتەکەی ترامپ

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە کاردانەوە بە تویتەکەی ترامپ وتی:ئێرانییەکان ڕێگە بە هیچ دەستوەردانێکی دەرەکی نادەن.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەقایی سەبارەت بە دەستێوەردانەکانی سەرۆک کۆماری ئەمریکا ڕایگەیاند: ئێرانییەکان ڕێگە بە هیچ دەستوەردانێکی دەرەکی نادەن لە دیالۆگ و دانوستانیان لەگەڵ یەکتر بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان.

وتیشی: بەسە بۆ تێگەیشتن لە قووڵایی "هاوسۆزی" ئەمەریکا لەگەڵ نەتەوەی ئێراندا، پێداچوونەوە بە تۆماری دوور و درێژی ئەو کارانەی کە سیاسەتمەدارانی ئەمریکا بۆ "رزگارکردنی گەلی ئێران" ئەنجامیانداوە؛ لە پشتیوانی تەواو بۆ سەدام لە شەڕی ٨ ساڵە، تا دەگاتە هاوبەشی لەگەڵ ڕژێمی ئیسرائیل لە تیرۆرکردن و کوشتنی ئێرانییەکان و هێرشکردنە سەر ژێرخانی ئێران لە جۆزەردانی ئەمساڵ.

زیادیشی کرد: بێگومان ئەو سزایانە کە بە توندترین گەمارۆ لە مێژوودا ناویان لێنراوە؛ و ئەمڕۆش هەڕەشەی هێرشکردنە سەر ئێران بە بیانووی بەزەیی بۆ ئێرانییەکان، بە پێشێلکردنی گەورەی گرنگترین پرەنسیپی یاسای نێودەوڵەتی دێتە ئەژمار!

