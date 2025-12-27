کاردانەوەی ئێران بە تەقینەوەی مزگەوتی ئیمام عەلی لە حومس

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، بە توندی ئیدانەی هێرشی تیرۆریستی بۆ سەر نوێژخوێنان لە مزگەوتی ئیمام عەلی بن ئەبی تالیب لە پارێزگای حومسی سوریا کرد کە لە ئەنجامدا کۆمەڵێک نوێژخوێن شەهید و برینداربوونی لێکەوتەوە.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە سەرەخۆشی و هاوخەمی خۆی بۆ کەسوکاری قوربانیانی ئەم کارە دزێوە دەربڕی و لە خوای گەورە بۆ تەندروستی و چاکبوونەوەی بریندارەکان پاڕایەوە.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە بە وەبیرهێنانەوەی هەڵوێستی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە ئیدانەکردنی بەتوندی هەموو جۆرەکانی تیرۆر و توندڕەوی ، جەختی لە بەرپرسیارێتی هەموو ئەو لایەنانە کردەوە کە لە ڕێگەی دەستێوەردانی جۆراوجۆری نایاسایی و لەوان هێرش بۆ سەر سەروەری و دەستوەردانی خاکی، سەکۆیەکیان بۆ درێژەدان، گەشەکردن و بڵاوبوونەوەی تیرۆر و توندڕەوی دابین کردووە سوریا و داگیرکردنی بەشێک لەم وڵاتە.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران هەروەها خوازیاری ناسینەوە و سزادانی ئەنجامدەران و فەرماندەکانی ئەم هێرشە تیرۆریستییە قێزەونە بوو، هەروەها ئاماژەی بە بەرپرسیارێتی حکومەتی ئینتقالی سوریا کرد لەو بارەوە.