داعش بازگەی هاتوچۆ و پشکنینی لە سووریا داناوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "المیادین"، تیرۆریستانی چەکداری داعشی وێڕای هەڵدانی ئاڵای ئەو گرووپە، لە چەندین شوێن و لەوان لە هاوێڕی باشووری ئەدلەب و لە سەر ڕێگەی نێودەوڵەتیی حەڵەب- دیمەشق، بەدانانی بازگەی هاتوچۆی و پشکنینی گەڕۆک، چالاکییەکانیان دەست پێکردۆتەوە.

سەرچاوە خۆجێیەکان لەوبارەیەوە ڕایانگەیاند کە یەکێک لەو بازگەیانە لە نزیکی گوندی دەیرولغەربی لە ناوچەی بەسیدا لە نزیکیی شاری شەیخوون دانراوە و چەکدارانی تیرۆریستی داعشی خەڵکی بۆ دۆزینەوەی سەربازان و هێزەکانی ئاسایشی سەر بە ڕژیمی سووریا دەپشکنن.

هاوکات دانیشتوویەکی شاری سەراقەب ئاشکرای کرد کە ئۆتۆمبیلێک قوڕاوی بە چەندکەسی دەمامکدار و بە ئاڵای داعشەوە لە جاددەی گوندی تەلڕەمان خەریکی گەشت‌لێدان بووە.